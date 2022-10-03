. "Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста

Вадим Карасев

В конце сентября исполнитель хита "Голубая луна" Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни после третьего по счету инсульта. Как и следовало ожидать, вокруг наследства артиста разворачивается борьба - в частности, отстаивать свои интересы в суде выразил готовность родной брат певца Маркс Толкач.

По словам родственника Бориса Моисеева, его общению с братом препятствовал директор артиста Сергей Горох.

82-летний Маркс Толкач утверждает, что по состоянию здоровья он не сможет прилететь из Канады, где он проживает, на похороны брата. Тем не менее он готовится сражаться за многомиллионное наследство популярного исполнителя.



"Если Горох это все украл и сделал это разбойным путем, я хочу, чтобы его осудили! Я найму юристов, подам заявление в следственные органы и в прокуратуру, чтобы это все расследовали. У меня есть любимая жена Людмила, которая заслуживает иметь это богатство. У меня есть сын Володя, есть дочь Светлана. Буду претендовать на все, что есть", - заявил Маркс Толкач в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!".



Соседка Моисеева рассказала, как из его квартиры стало исчезать имущество

Женщина, являвшаяся соседкой Бориса Моисеева, откровенно рассказала журналистам о странностях, которые происходили в квартире артиста перед его кончиной.

Неделю назад выносили все его картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно! Но не буду говорить, кто это делал.

Что входит в наследство Бориса Моисеева

Борис Моисеев являлся владельцем квартиры-студии, располагающейся прямо на Садовом кольце и сделанной из трехкомнатной квартиры. Она занимает площадь в 120 квадратных метров.

По информации "Комсомольской правды", собственником жилья еще в 2020 году стал Сергей Горох, о чем свидетельствует выписка из ЕГРН.

"Видимо, директор лукавит, и артист все-таки оформил на него дарственную, после чего Горох на законных основаниях зарегистрировал свое право собственности. К чему тогда этот обман? Возможно, чтобы не создавать шумиху", - заявил адвокат Андрей Алешкин, отметивший, что родственники Моисеева имеют право оспорить право владения Сергея Гороха.

Кроме того, Борис Моисеев также владел квартирой площадью 140 квадратных метров в самом элитном районе Юрмалы и студией площадью 115 квадратных метров в Дубае на 102-м этаже местного небоскреба - цена этого жилья составляет 10 миллионов рублей и 300 тысяч долларов соответственно.