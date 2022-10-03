. Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time

Вадим Карасев

1998 год разделил музыкальную индустрию на "до" и "после". Все потому, что в октябре вышла легендарная песня Бритни Спирс Baby One More Time. Тогда еще юная красотка, спевшая о неразделенной любви, за считанные дни проснулась знаменитой. После этого у нее было немало взлетов и падений. Бритни давно не выступает, но успела избавиться от опеки и теперь танцует странные танцы в соцсетях.