. Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time
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Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time

1998 год разделил музыкальную индустрию на "до" и "после". Все потому, что в октябре вышла легендарная песня Бритни Спирс Baby One More Time. Тогда еще юная красотка, спевшая о неразделенной любви, за считанные дни проснулась знаменитой. После этого у нее было немало взлетов и падений. Бритни давно не выступает, но успела избавиться от опеки и теперь танцует странные танцы в соцсетях.
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По материалам: триникси

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