. На обновлённый Дом-2 приглашают пары
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На обновлённый Дом-2 приглашают пары

На обновлённый Дом-2 приглашают пары
Тигран Салибеков, Владимир Вострецов и Влад Дубровский решили организовать кастинг, чтобы найти себе новых девушек и продолжить участвовать в новой версии Дом-2. Владимир Вострецов, Тигран Салибеков и Влад Дубровский решили не отчаиваться и найти себе новых девушек, чтобы остаться на одно военной версии телешоу и продолжать бороться. Как оказалось, есть довольно много желающих прийти к Тиграну. Кроме того, многие девушки признаются в чувствах Дубровскому в прямых эфирах, однако никто не торопятся идти к нему на проект.

В итоге Салибеков решил огласить правила реалити-шоу, прийти на которое могут пары. Это оптимальный вариант для тех, кто состоит в серьёзных отношениях, планирует в ближайшем будущем завести ребенка, однако не имеет средств для хорошего старта. За беременность девушки получат по пятьсот тысяч рублей. Также это уникальная возможность стать известным на всю Россию.

Но, как всегда, новая версия телешоу рассчитана преимущественно на бывших участников Дом-2. При этом организаторы предлагают им довольно хорошие условия в виде бесплатного жилья и питания. В итоге пары смогут поднять активность, привлечь новых фанатов и получить финансы за вполне комфортное пребывание на проекте. Организаторы сильно постарались, не так ли?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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