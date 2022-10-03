. Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
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Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь

Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
Певица Надежда Бабкина пришла на похороны артиста. Сегодня проходит прощание с Борисом Моисеевым. Артист скончался в возрасте 68 лет 27 сентября. С певцом пришли проститься звезды отечественной эстрады. Надежда Бабкина тоже присутствовала на траурной церемонии. Многолетняя дружба связывали артистку и исполнителя хита «Голубая луна». На прощании певица взяла слово, чтобы еще раз вспомнить, каким замечательным был Борис Михайлович.
«Он способен на многое. Невероятно талантливый, улыбчивый, честный. Душа была всегда нараспашку. На последнем концерте еле ходил на сцене, но весь зал ему помогал. Уникальный, красивый товарищ. Всегда был опрятен. Последний концерт давался ему очень сложно, и мы поняли, что он не сможет больше выйти на сцену», — с сожалением произнесла 72-летняя Надежда Георгиевна.
# Шоу-бизнес Бабкина Надежда
По материалам: z-aya

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