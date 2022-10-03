. Настя Задорожная заговорила о детях
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Настя Задорожная заговорила о детях

Настя Задорожная заговорила о детях
Актриса Настя Задорожная отметила бумажную свадьбу. Артистка отпраздновала бумажную свадьбу. Настя Задорожная призналась, что хочет большую семью. Звезда фильма «Любовь в большом городе» вышла замуж два года назад. Ее избранником стал бизнесмен Владимир. Настя взяла паузу в работе и уехала с мужем во Флориду. Теперь же Задорожная и ее избранник отметили бумажную свадьбу. 37-летняя актриса опубликовала романтичное видео. На ролике кинозвезда и ее муж ходили за руку в парке и страстно целовались на лавочке. «Просто пусть у нас будет будущее, — пожелала Настя. — Я всего 2 года жена. Хочу детей, большую семью, приют и мир на земле».
«Все хотят», — отметила одна из пользовательниц. Артистка ответила ей. «Не все, кстати. Но тем, кто хочет — желаю от всего сердца, чтобы получилось», — сказала Задорожная. Фанаты актрисы и певицы поздравили Настю с годовщиной свадьбы. «Как тебе белый идет! Поздравляю, Настя!», «Девочка чудесная. Пусть будет так, как ты хочешь! Пусть твои желания и мечты сбываются!», «Какие котики! С годовщиной!», «Какие вы молодцы! Счастья вам и детишек», — написали поклонники. Настя и Владимир познакомились в самолете. Вместо обручальных колец молодые люди предпочли необычные татуировки: они набили изображение собственных подписей, которые оставили в загсе.
# Шоу-бизнес Задорожная Настя
По материалам: z-aya

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