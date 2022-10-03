. Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми

Артистка Наталья Медведева рассказала о своем материнстве. Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева летом в третий раз стала мамой. Уже спустя месяц многодетная мать вернулась на сцену, но признается, что с появлением третьего ребенка совмещать работу и дом стало не так просто. 37-летняя экс-участница женского юмористического шоу рассказала о трудностях материнства. По ее словам, она не высыпается, несмотря на то, что ей помогают близкие. Медведева посетовала, что пока не вернулась с желаемую форму. Наталия заявляет, мол, с появлением третьего наследника появилось не только больше приятных моментов, но и забот. «Это миф о том, что с тремя легче. Нет! Мы думали, с двумя легче… Нет! Не мы думали, с тремя легче, нет. Сложней и сложней. Не верьте, этот миф, что чем больше детей, тем легче. Ни хренашечки», — поделилась актриса в интервью.К слову, спустя месяц после родов актриса появилась к работе. Однако она заявляет, что это был единственный раз и все свое время она отдает семье. «Вопрос в жизни, высыпании, энергии. Ни хренашечки не легче. Я не из тех, кто сразу выпрыгивает на работу, хотя многим так кажется. Я дома с утра до вечера. Я с утра до вечера, няня с утра до вечера и все мы не высыпаемся. Муж помогает, но тоже не высыпается. Это магия. Ты по-любому будешь не высыпаться. Ты рожаешь детей и сразу не высыпаешься. Даже если поспишь, все равно не высыпаешься», — посетовала звезда женского телешоу. Тем не менее, актриса заявляет, что прекрасно себя чувствует в роли материли и не гонится за карьерным ростом. «На самом деле все прекрасно. Вне зависимости от высыпания. Но я не хочу самореализовываться. Я хочу только спать и нянчить, ничего мне больше не надо», — рассказала Медведева «Авторадио». К слову, несмотря на стройную фигуру, артистка не считает, что она вернулась в желаемые формы. Говорит, что носит только объемные вещи и немного сутулится.