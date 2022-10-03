. Наташа Королева о мобилизации мужа: «Идет в самой первой категории»
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Наташа Королева о мобилизации мужа: «Идет в самой первой категории»

Наташа Королева о мобилизации мужа: «Идет в самой первой категории»

В сентябре президент России объявил частичную мобилизацию в стране. Среди получивших повестки оказались и известные персоны. Наташа Королева ответила, готова ли она отправить супруга, имеющего военный опыт, на сборы.


Сергей Глушко известен, как звезда стриптиза и яркий представитель шоу-бизнеса, однако поклонники помнят, что за его плечами серьезная военная подготовка. Артист окончил профильный институт, а также дослужился до старшего лейтенанта и офицера воздушно-космических сил.

В беседе с журналистами Наташа Королева рассказала, готова ли она отправить супруга на военные сборы, если его призовут.

«Сергей под мобилизацию попадает, — призналась артистка в эфире радио «Комсомольская Правда». — Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так — да. Если придет повестка, то что? То, как все. Ну, а что делать? Если такая жизнь у нас».

Напомним, что отметил весной 52-летие. Супруг звезды активно поддерживает политику российских властей. Он также крайне негативно отзывается о государственных деятелей Запада.

«Русский мир был, есть и всегда будет. Никакая нежить в мире не сможет этому противостоять. Зарубите это на своих иностранных носах. Еще лучше, если вы начнете учить историю. В противном случае она сама за вас возьмется», — предупредил Глушко.

К слову, Королева во всем поддерживает избранника, что правда, послужило охлаждением отношений с матерью. Людмила Порывай теперь редко общается с дочерью. Женщина много лет проживает в США.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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