Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября
Сегодня, 02:25 Вадим Карасев
Microsoft пока официально не раскрыла полный список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине октября. Но в приложении Game Pass на мобильных устройствах и приложении Xbox на PC появился список из 6 проектов, которые скоро покинут сервис.
Согласно имеющейся сейчас информации, 15 октября из подписки Game Pass удалят не менее 6 игр:
Bloodroots
Sable
Ring of Pain
Echo Generation
The Good Life
Into the Pit
До 15 октября есть возможность опробовать или даже пройти указанные игры по подписке Game Pass.
По материалам: newxboxone