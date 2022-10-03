. Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября
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Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября

Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября


Microsoft пока официально не раскрыла полный список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине октября. Но в приложении Game Pass на мобильных устройствах и приложении Xbox на PC появился список из 6 проектов, которые скоро покинут сервис.

Согласно имеющейся сейчас информации, 15 октября из подписки Game Pass удалят не менее 6 игр:



Bloodroots



Sable



Ring of Pain



Echo Generation



The Good Life



Into the Pit

До 15 октября есть возможность опробовать или даже пройти указанные игры по подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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