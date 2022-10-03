. Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября

Вадим Карасев





Microsoft пока официально не раскрыла полный список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине октября. Но в приложении Game Pass на мобильных устройствах и приложении Xbox на PC появился список из 6 проектов, которые скоро покинут сервис.

Согласно имеющейся сейчас информации, 15 октября из подписки Game Pass удалят не менее 6 игр:

BloodrootsSableRing of PainEcho GenerationThe Good LifeInto the Pit

До 15 октября есть возможность опробовать или даже пройти указанные игры по подписке Game Pass.