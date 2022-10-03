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«Не мог доверять брату»: Гарри отказал Уильяму в примирении еще три года назад

«Не мог доверять брату»: Гарри отказал Уильяму в примирении еще три года назад

Очевидно, что Гарри так и не удалось наладить контакт с братом, ведь сразу после окончания траура по покойной королеве он вместе с женой умчался в Штаты.


А ведь у родственников был шанс помириться, и инициатором был Уильям. Правда, побудили его вовсе не положительные чувства. Дело в том, что откровения младшего сына принцессы Дианы не ограничились скандальным интервью Опре Уинфри, еще до этих событий он успел оговориться в беседе с журналистом Томом Брэдби, который снимал документальный фильм про поездку герцогов Сассекских по Африке в 2019 году.

Так, говоря про отношения с братом, Гарри отметил, что отнюдь не считает их теплыми. «Сейчас у нас разные пути», — сетовал он. Разумеется, об этом тут же узнал Уильям и пришел в ярость.

«На следующий день после выхода этого документального фильма принц Уильям написал брату, чтобы спросить, могут ли они увидеться в ближайшее время. Но это привело Гарри и Меган в замешательство. Сначала Сассекский был за, но потом быстро изменил свое мнение. Он был так обеспокоен тем, что команда принца Уильяма расскажет подробности встречи прессе, что предпочел вообще отказаться от переговоров с ним. Гарри чувствовал себя разбитым из-за того, что не может доверять своим близким людям, ведь к короне приковано пристальное внимание со стороны прессы», — поведал королевский эксперт Валентин Лоу в книге «Придворные: скрытая сила короны».

Все же виновницей скандала считается Маркл, которая с самого начала показала, кто мастер в плетении интриг. «Меган заявила Гарри: она его бросит, если он продолжит скрывать их роман. «Источник сказал: «Она предупреждала: «Если ты не сделаешь официальное заявление, подтверждающее, что я твоя девушка, я с тобой расстанусь». Гарри был в панике.

Гарри позвонил Кнауфу (секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца, — прим. ред.) и попросил, чтобы он опубликовал заявление, гласящее, что Меган является его девушкой. Маркл хотела публичного подтверждения серьезности их отношений. Она была убеждена, что дворец не желает защищать ее от нападок СМИ», — делились приближенные к семье.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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