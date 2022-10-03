. Нюша поделилась фото семейной идиллией

32-летняя певица Нюша поделилась трогательными семенными снимками с отдыха на Мальдивах. Исполнительница хита «Выше» нашла счастье в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Артистка дважды стала матерью. В 2018 году на свет появилась дочь пары – Серафима Симба. В июле этого года Анна родила сына, которого назвала Саффроном. Члены звездной семьи часто путешествуют с малышами. Обычно супруги выбирают теплые экзотические курорты. Нюша показала фотографии, сделанные на Мальдивах. Все четверо предстали в белоснежных аутфитах.«Саффрон», — написала участница популярных шоу. Анна и Игорь играли с детьми, смеялись, обнимали друг друга и выглядели счастливыми. «Навсегда», — прокомментировал Игорь запись жены. Певица Саша Зверева не сдержала эмоций, глядя на кадры. Экс-солистка группы «Демо» воспитывает четверых наследников и живет в США. «Какой красивый мальчик! Прекрасное творение, родители!» — сказала исполнительница хита «Солнышко в руках».Поклонники Нюши оставили для нее и ее близких много теплых слов. «Боже, какая любовь!», «Красивый мальчик. С Симпуськой похожи, пусть растет здоровеньким», «Какие вы потрясающие. Счастья вашей семье!», «Все красивые, но Игорь...», «Как можно жить с человеком, который тебя так предал», «Девочка ревнует, или мне показалось?», «Какой милый мальчик!», «Детки красивые, есть в кого», «Как можно простить измену?», «Шикарная пара», «Оба ребенка похожи на папу», — высказались фолловеры.