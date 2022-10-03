. Нотариусы Петербурга и Ленобласти начинают работу на выездах в мобилизационных пунктах
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Нотариусы Петербурга и Ленобласти начинают работу на выездах в мобилизационных пунктах

Нотариусы Петербурга и Ленобласти начинают работу на выездах в мобилизационных пунктах

Петербургский парламент договорился с нотариальными палатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области о работе выездных бригад в мобилизационных пунктах. Это поможет резервистам оформить доверенности на близких и родственников на ведение их дел, пока они будут задействованы в спецоперации. Госпошлину оплачивать мобилизованным не надо.  Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

«Юристы петербургского парламента уже работают в мобилизационном центре. Каждый вторник и четверг выездная группа из трех-четырех специалистов помогает резервистам решать правовые задачи», — дополнил Бельский.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о поддержке призванных в ходе частичной мобилизации и их семей. Город окажет содействие в обеспечении дополнительным обмундированием и спецсредствами, выплатит по 100 тысяч рублей из бюджета мобилизованным и 300 тысяч рублей добровольцам.


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По материалам: pnp.ru

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