. Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию

Вадим Карасев

Экс-депутат бундестага Зингхаммер: выполнение условий по репарациям Польши обанкротит ФРГ

Новые требования Польши касательно репараций за нанесенный в ходе Второй мировой войны ущерб являются попыткой обанкротить Германию. Так инициативу Варшавы оценил член партии ХДС/ХСС и экс-депутат, бывший вице-президент бундестага ФРГ Йоханнес Зингхаммер в Twitter.

«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. <…> У добрососедства появилось новое определение», — заявил политик.

По его мнению, решение вопроса о выполнении условий следовало бы отложить до момента решения украинского кризиса, когда экономическая ситуация в ФРГ станет более стабильной.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

1 сентября власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. 14 сентября сейм Польши подавляющим большинством голосов принял соответствующую резолюцию. В ней говорится, что Варшава никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством», поэтому стремится пересмотреть отношения с Берлином.