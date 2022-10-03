. Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию

Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию

Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить ГерманиюЭкс-депутат бундестага Зингхаммер: выполнение условий по репарациям Польши обанкротит ФРГ

Новые требования Польши касательно репараций за нанесенный в ходе Второй мировой войны ущерб являются попыткой обанкротить Германию. Так инициативу Варшавы оценил член партии ХДС/ХСС и экс-депутат, бывший вице-президент бундестага ФРГ Йоханнес Зингхаммер в Twitter.

«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. <…> У добрососедства появилось новое определение», — заявил политик.

По его мнению, решение вопроса о выполнении условий следовало бы отложить до момента решения украинского кризиса, когда экономическая ситуация в ФРГ станет более стабильной.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

1 сентября власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. 14 сентября сейм Польши подавляющим большинством голосов принял соответствующую резолюцию. В ней говорится, что Варшава никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством», поэтому стремится пересмотреть отношения с Берлином.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В новом трейлере A Plague Tale: Requiem представили компаньонов главных героев
В новом трейлере A Plague Tale: Requiem представили компаньонов
Федор Добронравов осадил Кошмал из сериала «Сваты»
Федор Добронравов осадил Кошмал из сериала «Сваты»
Коврик Аллы Пугачевой из под ее ног продают за баснословную цену
Коврик Аллы Пугачевой из под ее ног продают за баснословную цену
Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт
Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт
Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги Орловой
Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.10.2022 (15 фото)
Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию
Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить
Акции Tesla рухнули после предложения Илона Маска оставить Крым России
Акции Tesla рухнули после предложения Илона Маска оставить Крым России
Как пережить развод с любимым мужем: 11 полезных советов
Как пережить развод с любимым мужем: 11 полезных советов
Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации
Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации
Ивлеева рассказала о визите в «храм пенисов»
Ивлеева рассказала о визите в «храм пенисов»
Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну не просил»
Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну

Топ на сегодня

Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
Названы льготы для мобилизованных россиян
Названы льготы для мобилизованных россиян
Гоша Куценко признался, чего больше всего боится
Гоша Куценко признался, чего больше всего боится

Еще по теме

Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Президент Польши заявил о необходимости выплатить репарации Украине
В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций
Польша заявила о намерении добиться репараций от Германии