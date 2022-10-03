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Падение цен на российскую нефть ускорилось

Падение цен на российскую нефть ускорилосьЦена на российскую нефть в сентябре упала на 8,7 процента

Средняя цена на российский сорт нефти Urals в сентябре текущего года сложилась на уровне 68,25 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

В месячном выражении нефть подешевела на 8,7 процента. При этом по сравнению с августом падение стоимости Urals ускорилось — в предыдущий период она подешевела только на 4,7 процента. Средняя цена на российскую нефть в первые девять месяцев года опустилась до 80,58 доллара за баррель.

Ранее «Газпром» сообщил, что с начала года поставки топлива за рубеж упали более чем на 40 процентов из-за санкционного противостояния с Европой.

Две недели назад глава Минэкономразвития Максим Решетников во время правительственного часа в Госдуме рассказал, что в 2023 стоимость Urals ожидается на уровне 70 долларов за баррель, а в в 2025-м 65 долларов.

При этом уже в сентябре, на фоне падения доходов от продажи нефти и газа, российский бюджет на всех уровнях стал дефицитным. Не только федеральный, но местные и региональные бюджеты тратят больше, чем собирают налогов.

Стоимость эталонного сорта Brent по состоянию на 3 октября держится на уровне 87,9 доллара за баррель. До ввода российских войск на Украину Urals мог продаваться как с премией, так и с дисконтом к эталону, но теперь из-за многочисленных санкций западных стран российские поставщики вынуждены давать покупателям большие скидки.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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