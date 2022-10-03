Пикантная капуста с морковью и хреном: простой рецепт с необычными добавками
В России очень любят квашеную капусту, особенно когда на дворе холода. У хозяюшек есть множество рецептов заготовки, которые отличаются как ингредиентами, так и сложностью приготовления. Если хочется потратить минимум времени на готовку и при этом порадовать семью интересным, необычным вкусом, попробуйте простой рецепт капусты с морковью и хреном с необычными добавками. Подавайте такую закуску с мясными блюдами и будете приятно удивлены.
Подготовка необходимых продуктов
Осенью выбор сортов капусты велик. Присмотритесь к средним по величине вилкам, плотным и твердым — они будут наиболее сочными. Чем большее содержание в капусте сахара, тем лучше она будет храниться в засоленном виде. Важно, чтобы кочан был целый, без трещин и повреждений. Перед приготовлением верхние листья в любом случае лучше снять.
Морковь — тоже очень важный ингредиент. Она должна быть здоровой, ровной, хорошей плотности. Помойте и просушите корнеплоды, перед тем как готовить.
Хрен нужно выбирать бежевый снаружи, плотный. Внутри цвет должен быть белым, а запах — очень резким.
Простой рецепт закваски капусты с морковью и хреном
Ингредиенты:
- 1 кг капусты;
- 100 г морковки;
- 50 г хрена;
- 100-200 мл воды;
- 1 ст. л. соли;
- 5 горошин перца;
- лаврушка по вкусу.
Приготовление:Кочан капусты нарежьте специальным прибором или ножом. Морковь и хрен измельчите удобным способом. Перемешайте ингредиенты и положите в тару. Вскипятите воду, размешав там соль, добавьте лавровый лист и перец. Залейте рассолом овощи и закройте тару крышкой, отправьте в теплое место на 2 суток. Откройте крышку и добавьте сахар, дайте настояться в холоде в течение суток. Разложите закуску по стерильным банкам и закатайте.
Рецепт с необычными добавками
Для тех, кто уже пробовал традиционный вариант, может пригодиться немного усложненный рецепт с необычными добавками. Например, попробуйте добавить к ингредиентам чеснок, свеклу или зелень. Очень вкусная закуска получается, если пересыпать слоями капусту и морковь с хреном зеленью и чесноком. Свекла сделает цвет блюда необычным, а вкус — более сочным.
Пикантности может добавить блюду и мед. Лакомства понадобится всего 50 граммов. Во время приготовления заправьте капусту медом и поставьте ее под гнет. Так она должна простоять не менее 2 суток.
Понравится вам и капуста с зелеными яблоками, если вы не любите слишком острую закуску. Из фруктов нужно убрать сердцевину, не очищая кожицу, нарезать дольками и смешать с основными продуктами. Такую заготовку тоже ставят под гнет.
Приятного аппетита!