. Пикантная капуста с морковью и хреном: простой рецепт с необычными добавками

В России очень любят квашеную капусту, особенно когда на дворе холода. У хозяюшек есть множество рецептов заготовки, которые отличаются как ингредиентами, так и сложностью приготовления. Если хочется потратить минимум времени на готовку и при этом порадовать семью интересным, необычным вкусом, попробуйте простой рецепт капусты с морковью и хреном с необычными добавками. Подавайте такую закуску с мясными блюдами и будете приятно удивлены.

Подготовка необходимых продуктов

Осенью выбор сортов капусты велик. Присмотритесь к средним по величине вилкам, плотным и твердым — они будут наиболее сочными. Чем большее содержание в капусте сахара, тем лучше она будет храниться в засоленном виде. Важно, чтобы кочан был целый, без трещин и повреждений. Перед приготовлением верхние листья в любом случае лучше снять.

Морковь — тоже очень важный ингредиент. Она должна быть здоровой, ровной, хорошей плотности. Помойте и просушите корнеплоды, перед тем как готовить.





Хрен нужно выбирать бежевый снаружи, плотный. Внутри цвет должен быть белым, а запах — очень резким.

Простой рецепт закваски капусты с морковью и хреном

Ингредиенты:

1 кг капусты;

100 г морковки;

50 г хрена;

100-200 мл воды;

1 ст. л. соли;

5 горошин перца;

лаврушка по вкусу.

Приготовление:

Рецепт с необычными добавками

Кочан капусты нарежьте специальным прибором или ножом. Морковь и хрен измельчите удобным способом. Перемешайте ингредиенты и положите в тару. Вскипятите воду, размешав там соль, добавьте лавровый лист и перец. Залейте рассолом овощи и закройте тару крышкой, отправьте в теплое место на 2 суток. Откройте крышку и добавьте сахар, дайте настояться в холоде в течение суток. Разложите закуску по стерильным банкам и закатайте.

Для тех, кто уже пробовал традиционный вариант, может пригодиться немного усложненный рецепт с необычными добавками. Например, попробуйте добавить к ингредиентам чеснок, свеклу или зелень. Очень вкусная закуска получается, если пересыпать слоями капусту и морковь с хреном зеленью и чесноком. Свекла сделает цвет блюда необычным, а вкус — более сочным.





Пикантности может добавить блюду и мед. Лакомства понадобится всего 50 граммов. Во время приготовления заправьте капусту медом и поставьте ее под гнет. Так она должна простоять не менее 2 суток.

Понравится вам и капуста с зелеными яблоками, если вы не любите слишком острую закуску. Из фруктов нужно убрать сердцевину, не очищая кожицу, нарезать дольками и смешать с основными продуктами. Такую заготовку тоже ставят под гнет.

Приятного аппетита!