. «По-смешному я сердцем влип». Девять женщин–муз Сергея Есенина, которые не спасли от гибели в 30 лет

Сергея Есенина знают не только как ярчайшего представителя Серебряного века, новокрестьянской лирики и имажинизма, но и как бунтаря и сердцееда. Влюблялся он так же быстро, как и остывал к спутницам. Однако некоторые из них оставили заметный след в жизни и творчестве поэта.

Пожалуй, каждый школьник помнит, что родился Сергей Есенин в селе Константиново Рязанской губернии в простой крестьянской семье. Он окончил земское училище, затем пошел в церковно-приходскую второклассную учительскую школу. Важным шагом для поэта стал переезд в Москву, где поначалу он трудился в мясной лавке, а затем перешел в типографию.

Сергей был от природы любопытен и жаден до знаний, так что пошел вольнослушателем на историко-философское отделение народного университета. В типографии парень подружился с «суриковцами», ну а в 1914-м и сам присоединился к миру литераторов, опубликовав стихотворение «Береза» в детском журнале.

Есенин познакомился с Блоком и Городецким, ну а в период Первой мировой сблизился с кружком новокрестьянских поэтов и издал первые сборники, прославившие его на всю страну. Известность была так высока, что Сергей читал стихи самой императрице Александре Федоровне.

Встреча с Анатолием Мариенгофом заставила поэта поменять стиль, переметнувшись к имажинизму, где цель творчества состояла в создании образа. Впрочем, общался Сергей не только с коллегами-авторами, но и с революционерами-террористами: с Яковом Блюмкиным он объездил Среднюю Азию, ну а его близкий друг Алексей Ганин влился в антисоветский кружок и в итоге сошел с ума в тюрьме ЧК...

Путешествия много дали Есенину, ведь и поездка на Кавказ, и будни в Ленинграде нашли отражение в его стихах. Автор «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Исповеди хулигана» обрел собственный стиль и место в истории русской литературы.

Но сколько строк посвятил он любви, которая разочаровывала и вновь заставляла сердце биться чаще? И мог ли Есенин так насолить чекистам, что те решились на убийство с инсценировкой суицида? 3 октября исполняется 127 лет со дня рождения поэта, а мы вспоминаем женщин, ставших для него музами, и запутанные обстоятельства смерти легенды.

Две Анны

О трепетном отношении к женщинам можно судить по стихам Есенина, посвященным матери, по упоминаниям младших сестер, но красноречивее всего о сложном комплексе чувств говорилось в любовной лирике поэта. Так, известно, что первым объектом страсти Сергея была внучатая племянница священника из Константиново Анна Сардановская. В село девушка приезжала на лето, но теплых месяцев вполне хватило для того, чтобы между ней и Сергеем разгорелся пожар.

В 1913-м, в очередной приезд Анны, влюбленные помчались к местной монашке и заявили ей, что в будущем дают слово пожениться. Что случилось дальше, неизвестно, однако уже в феврале 1914-го поэт писал общей подруге Марии Бальзамовой, что знать Сардановскую не желает.

Через четыре года Анна вышла замуж за учителя, а в 1921-м умерла при родах, о чем Сергей узнал перед поездкой в Туркестан. Друг поэта Иван Грузинов вспоминал, что Есенин не находил себе места от горя и все твердил: больше он никого не полюбит.

Принято считать, что Сардановская подарила имя главной героине поэмы «Анна Снегина», кроме того, в стихотворении «Мой путь» были строчки про женитьбу на «лучшей из девчонок» по достижении возраста.

Впрочем, именно Сергей первым нарушил данный девушке обет, когда в 1914-м съехался с Анной Изрядновой, с которой познакомился в московской типографии. Поначалу молодые люди дружили и вместе посещали лекции в институте, но, как часто бывает, отношения вышли на новый уровень.

Влюбленные не поженились, однако стали родителями сына Юрия. Поначалу Есенину захотелось поиграть в семью: Анну он встретил накрытым столом, даже прибрался в доме и купил на десерт пирожное. Но быт и хлопоты быстро утомили творческого мужчину, так что он уехал в Петроград, а с Изрядновой и наследником виделся редко. В итоге гражданский брак распался, но дружбу паре удалось сохранить.

«Вы помните, вы все, конечно, помните...»

Если Сардановская подарила Анне Снегиной лишь имя, то образ героине достался от Лидии Кашиной. Есенин не звал помещицу замуж, что вовсе не мешало ему посещать ее имение в Константиново, а потом и дом в Москве. Именно поэт, воспользовавшись своим авторитетом, остановил революционно настроенных крестьян, которые хотели сжечь поместье барыни в 1918-м.

Но если с Кашиной все было просто и без особых обязательств, то совсем иначе сложилось с Зинаидой Райх. Помощница секретаря партийной газеты имела такое природное обаяние, что мужчины буквально падали к ее ногам. Вот и Сергей, а также его друг Алексей Ганин не устояли перед красотой и остротой ума Зинаиды.

Борьба за сердце Райх шла с переменным успехом, а когда Есенин заметил, что Ганин вырвался вперед, то решился на крайние меры: сделал брюнетке предложение. Зинаида неожиданно согласилась, хотя они с поэтом почти не знали друг друга. Первая ссора случилась сразу после свадьбы — невеста солгала жениху, что никогда раньше не была с мужчиной...

Супруги разъехались на пару месяцев, но затем сошлись: газета выделила им две комнаты. Конфликты не заставили себя ждать — однажды ревнивый муж разбросал по квартире вещи Райх и набросился на нее, обвиняя в хранении подарков от любовников. Тем не менее Зина решилась родить от собственника дочку.

Райх бросила ради семьи работу, а чтобы было проще, на время перебралась к родителям в Орел. Когда Зинаида вернулась к Есенину, оба почувствовали, что отношения стали прохладными. В отчаянии брюнетка решилась на вторую беременность, но рождения сына Константина не изменило ситуацию: общаться с ребенком поэт не горел желанием, подозревая, что мальчик не от него.

Все закончилось запоздалым разводом в 1921-м, ведь к тому моменту Есенин понятия не имел, где Зинаида. Зато он заботился о материальном благополучии детей, так что как-то попросил издателя выдать бывшей возлюбленной 40 тысяч рублей.

«Сыпь, гармоника! Скука... Скука...»

Чем старше становился Есенин, тем больше его затягивал разгульный образ жизни. Друзья отмечали, что виной всему — необъяснимая внутренняя тоска поэта, его обособленность от мира, ну а женщины этой философии не разделяли. Даже литературный секретарь Галина Бениславская, отношения с которой вяло тянулись с 1920 по 1924 годы, хоть и отличалась терпимостью, а пьянства и измен Сергея не выдержала.

Изменить поэта к лучшему пыталась Айседора Дункан, приехавшая в Россию осенью 1921-го. Танцовщица почти ничего не понимала по-русски, но все равно влюбилась в молодого автора. На момент свадьбы ей было 44, ну а Сергею — всего 26. Кроме того, артистка зарекалась выходить замуж...

Бытовала версия, что расписались они по одной причине — Есенин стал много пить, дебоширить и клясть советскую власть, и Айседора надеялась, что если вывезет возлюбленного в Америку, это пойдет ему на пользу. Вышло с точностью до наоборот, ведь в США Сергей был не известным поэтом, а приложением к танцовщице. Отношения дали трещину, Дункан еще вернулась в Россию вместе с мужем, но через пару месяцев осознала, что все кончено.

После возвращения в Москву Есенин познакомился с актрисой Августой Миклашевской. Поэт ждал артистку у входа в театр, пытался пробраться за кулисы, но все оказалось тщетно — девушка не позволяла даже в щеку себя поцеловать. Для популярного у женщин автора это было необычно.

Вероятно, поэтому Сергей и посвятил недоступной красавице целый цикл «Любовь хулигана». «Ты такая ж простая, как все», «Заметался пожар голубой...» — за эти стихи мы должны благодарить целомудренную актрису.

Иначе все сложилось с Надеждой Вольпин: после трех лет дружбы на грани они с Есениным стали любовниками. При этом поэт старался реже бывать у переводчицы, боясь к ней привязаться. Закончилась история расставанием и рождением сына Александра.

Последней женой поэта стала внучка легендарного писателя Софья Толстая. Хотя она была привязана к поэту, который к тому времени частенько пропадал в кабаках, одержимость перевоспитанием «хулигана» взяла верх над любовью. Именно Софья в конце ноября 1925-го договорилась с директором платной психоневрологической клиники Московского университета о госпитализации мужа. И закончилось все весьма плачевно.

«Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль»...

Толстая действовала из лучших побуждений, вот только укротить бунтарский дух мужа ей не удалось. 21 декабря 1925-го поэт сбежал из клиники, снял со сберкнижки почти все деньги, а 24-го сбежал в Ленинград. Он остановился в гостинице «Англетер», которая ныне известна как место смерти Сергея Есенина.

28-го к Есенину пришел друг Георгий Устинов, однако поэт не открыл, так что пришлось выламывать дверь. Номер был перевернут вверх дном, темнота поглотила комнату: Сергей оказался мертв. Как мужчина ростом в 168 сантиметров забрался под самый потолок высотой 3,5 метра, как мог держаться за горячую трубу отопления, готовясь к финальному аккорду своей жизни, откуда на его лице появились ссадины? Несмотря на все эти вопросы, официальной причиной смерти признали суицид.

Впрочем, это вовсе не мешает окружающим думать иначе. Следователь Эдуард Хлысталов заключил, что перед смертью автора «Исповеди хулигана» явно сильно избили. Есенин был хорош в кулачном бою, поэтому вполне мог оказать убийцам сопротивление. Профессор судебной медицины Свадковский утверждал, что версия о нападении не имеет ничего общего с действительностью, а вот издатель Сергей Дмитриев с ним не соглашался. Он говорил, что самое сильное доказательство — это обилие ссадин на теле легендарного рязанца, особенно, страшная рана на лбу длиной пять сантиметров, якобы вдавленная трубой.

«Кто-то поэта бил, есть версия, что в ход пошла рукоятка «нагана». На фотографиях это прекрасно видно: никакого ожога от трубы нет, но у поэта вытек левый глаз, а под правым глазом было углубление, — может показаться, что это пулевое ранение или след от удара острым предметом», — говорил Дмитриев.

Также писатель подчеркивал, что 1924 и 1925 годы для Есенина были очень сложными. «В мае 1924-го умирает его лучший друг, поэт Александр Ширяевец. Он скончался в больнице от менингита, но Есенин считал, что его отравили. Это стало маниакальной идеей и своего рода «звонком судьбы». Вторым «звоночком» стало то, что к моменту смерти на Есенина было заведено 13 уголовных дел. Почти все эти дела относятся к 1923, 1924 и 1925 годам и заводились после пьяных дебошей и скандалов. Поначалу Есенин на них и внимания-то особо не обращал. Но 23 сентября 1923 года случилась действительно большая неприятность, так называемое «дело четырех поэтов».

Есенин и его друзья — Клычков, Орешин и Ганин — во время посиделок в пивной выкрикивали антисемитские и антисоветские лозунги против Троцкого, Каменева и Зиновьева. Поэтов арестовали и привезли в ЧК, допрашивал их крупный чекистский чиновник Славатинский. Завели уголовное дело об антисемитизме — тогда это была очень жесткая статья УК. В декабре 1923 года состоялся писательский суд чести, все поэтов осуждали, но было принято решение походатайствовать, чтобы в тюрьму их не сажали. Однако это дело, так и не закрытое к моменту смерти Есенина, было на контроле ЧК. Мне кажется, именно с него началась очень сильная разработка Есенина службами ОГПУ», — размышлял историк.

Гостившие накануне у поэта литераторы и художники утверждали, что Есенин был трезв и бодр, ни следа депрессии, поэтому о склонности к суициду говорить странно... И хотя эксперты до сих пор гадают о том, что случилось в пятом номере «Англетера», в одном они солидарны: за короткие 30 лет жизни Сергей Есенин несказанно обогатил русскую культуру.