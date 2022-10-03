. Почти 30 строителей отравились неизвестным веществом в хостеле в Петербурге
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Почти 30 строителей отравились неизвестным веществом в хостеле в Петербурге

Почти 30 строителей отравились неизвестным веществом в хостеле в ПетербургеРоспотребнадзор сообщил о госпитализации 27 отравившихся строителей из хостела Петербурга

В Санкт-Петербурге 27 строителей госпитализировали с острой кишечной инфекцией, спровоцированной неизвестным веществом. Все они работали в компании «Прайдекс», сообщает городское управление Роспотребнадзора.

В пресс-службе отметили, что почти 30 отравившихся строителей проживали в хостеле «Адмирал» на набережной Адмирала Лазарева, сейчас в нем проводят проверку, берут пробы воды и еды, проводят дезинфекцию и устанавливают ответственных за питание.

Ранее депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что после ужесточения законодательства в отношении хостелов, инцидентов, связанных с ними, стало значительно меньше. Несмотря на это, техника безопасности и правила проживания в таких отелях часто не контролируются. Так, в июле в результате пожара в одном из московских хостелов погибли восемь человек. По мнению экспертов, причиной случившегося стали ошибки в технике безопасности.

Российский турист, побывавший во множестве хостелов, подчеркнул, что фотографии отелей на онлайн-сервисах часто бывают обманчивы и посоветовал россиянам не останавливаться в самых дешевых объектах из-за низкого уровня сервиса.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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