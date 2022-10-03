. Почти 400 некорректно выписанных повесток отозваны в Москве после жалоб работодателей

Вадим Карасев

377 повесток, некорректно выписанных работникам 20 столичных предприятий, были отозваны после уточнения. Специалисты прежде всего проверили мобилизационные повестки, которые были направлены на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения города.

Все эти повестки были отозваны уже после первых дней работы созданных при московских военкоматах групп разбора спорных ситуаций. Предприятия самостоятельно обратились с просьбой провести дополнительную проверку поступивших извещений. В числе работодателей, которые уточнили данные по своим сотрудникам и решили вопрос с отзывом повесток на них, предприятия сфер информационных технологий, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других.

Отметим, что группы разбора жалоб по мобилизационным повесткам приступили к работе в Москве 26 сентября. Они проверяют сведения, на основании которых были направлены извещения призывникам. Если выявляются ошибки несоответствия в базах данных, повестки отзываются. Согласно Положению о призыве на военную службу граждан РФ, утвержденному постановлением правительства России от 11 ноября 2006 года №663, повестки горожанам могут направляться по месту их работы или учебы. Главы организаций, где трудоустроен призывник, получают извещения о необходимости явиться в военкомат на своих сотрудников. Они обязаны немедленно сообщить об этом адресатам, попросить их расписаться в корешке документа и направить его в военкомат.

30 сентября стало известно, что сотрудники московских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Повестки, выписанные военными комиссариатами на основании недостоверных, неточных или неактуальных данных военнослужащих запаса, начали отзывать. Вклад в организацию частичной мобилизации внесли жалобы и замечания граждан.