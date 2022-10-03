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Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить дело против Собчак

Полиция обратилась в Следственный комитет России (СК) с просьбой возбудить уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак из-за недостоверной информации о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о размещенной на ее YouTube-канале информации о государственном финансировании фестивалей. По данным ТАСС, ранее было возбуждено уголовное дело о клевете а отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак заявил о якобы воровстве бюджета в рамках организации Московского международного фестиваля.

По делу была допрошена и сама журналистка, которая заявила, что «готова сама за все ответить». В этой связи дознаватели усмотрели в действиях Собчак состав преступления, предусмотренного статьей о публичном распространении заведомо ложной информации. Следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела, сообщает агентство.

Соответствующая статья предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

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По материалам: pnp.ru

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