. Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций
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Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций

Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предъявил МИД ФРГ ноту с требованием репараций за ущерб, причинённый во время Второй Мировой войны.

По словам Рау, Берлин и Варшава должны юридически и материально урегулировать последствия немецкой оккупации в 1939-1945 годах.


"Дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет направлена ​​в министерство иностранных дел Германии. Выражается убеждение, что стороны должны предпринять немедленные шаги к постоянному и окончательному, юридическому и материальному урегулированию вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации в 1939—1945 годах".

Руководитель МИД Польши подчеркнул, что помимо материальной компенсации в вопрос урегулирования входит "системное решение проблемы польских культурных ценностей и возвращение украденных активов и пассивов польских государственных банков".

1 сентября лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что власти республики будут требовать от Германии возместить ущерб за Вторую мировую войну в размере 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов). Людские потери Варшава оценивает в 5,2 млн человек, прямой материальный ущерб — 797 млн злотых, ущерб в сфере культуры - 19 млн злотых, в банковской сфере — 89 млн злотых. Две недели спустя Сейм Польши принял резолюцию о выплатах репараций, в которой также говорилось об отсутствии компенсации за агрессию Советского Союза против Польши в 1939 году.

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По материалам: uposters.ru

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