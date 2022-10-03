. Польша объявила о согласовании в ЕС потолка цен на российскую нефть

Вадим Карасев

Посол Польши Садось объявил о согласовании в ЕС потолка цен на российскую нефть

Страны Евросоюза согласовали установление потолка цен на российскую нефть, эта мера станет очередным ужесточением санкционного давления на Москву, начатого после ввода российских войск на территорию Украины. Об этом объявил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, передает РИА Новости.

Дипломат отказался раскрыть детали будущих договоренностей, объяснив только, что речь идет об уже известном предложении группы G7 по поводу максимальной стоимости нефти российских компаний. Точный уровень установят «на принципе единого мнения», при этом он будет привязан к мировым котировкам стоимости сырья.

О готовности ЕС ввести новые ограничения стало известно после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Предварительно европейские чиновники решили согласовать санкции перед неформальной встречей лидеров Евросоюза в Праге 6 октября.

Ранее европейские страны уже утвердили частичное эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу с зимы. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков не исключает, что потолок цен коснется трубопроводной нефти.

Путин уже объявил, что в случае введения такого потолка Россия прекратит продавать нефть странам, поддержавшим его. По всей видимости, президент рассчитывает перенаправить выпавшие потоки в другие страны, в том числе в Индию и Китай. Вместе с тем Индия, по данным местных СМИ, может сократить закупки российских сортов нефти из-за удорожания фрахта, и чтобы не терять этот путь России придется увеличивать скидки.