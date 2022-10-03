. Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку: «Простите!»

В день объявления спецоперации Иван Ургант опубликовал в личном блоге многозначительный пост с черным квадратом. Подписи к посту не последовало, как и заявлений об отношении к СВО. Однако украинский музыкант Потап утверждает, что ведущий высказался в их личном разговоре.

Рэпер рассказал, что шоумен обратился к нему после 24 февраля с пылкой речью. Разумеется, на подобные откровения 44-летний ведущий Первого канала решился кулуарно.

«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: «Простите!». Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», — передает 41-летний муж Насти Коменских в интервью YouTube-каналу.

Ведущий пока не прокомментировал слова Потапа. Ранее Ургант лишь отбивался от слухов об эмиграции. «Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю», — подчеркивал он.

К слову, постепенно артист входит в рабочий режим. Однако о возвращении в эфир «Вечернего Урганта» речь пока не идет. Иван появляется в роликах в соцсетях, а также посещает различные мероприятия. На одном из таких недавно разгорелся скандал.

Ургант посетил спектакль в театре Вахтангова, вместе с ним была и Кристина Орбакайте. Как сообщали в Telegram-каналах, звезд выгнали из зала из-за того, что они не встали под гимн России, который включили, чтобы почтить память военнослужащих, погибших на Донбассе.

Брюнет опроверг домыслы. «Несмотря нa то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в Театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле этом меня не было, я вообще в тот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, a иногда даже цирк», — заявил он.