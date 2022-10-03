. Потенциальные миллионеры: какие знаки зодиака чаще всего становятся богачами

Среди всех знаков зодиака встречаются богатые люди и те, которые живут за чертой бедности. Однако представители некоторых знаков зодиака намного легче учатся зарабатывать деньги. По данным Forbes, среди миллионеров, добившихся невероятных успехов в жизни, больше всего Раков, Львов и Козерогов. Они идут к своему богатству разными путями, но в итоге именно они чаще всего становятся богачами.

Рак





Трудно представить эмоционального, чувствительного и домашнего Рака, который на первое место в жизни ставит интересы своей семьи, в роли трудоголика или акулы бизнеса. Но именно эти интересы заставляют его зарабатывать деньги. Много денег. Чтобы его семья ни в чем не нуждалась, чтобы у его близких не только всегда были запасы на «черный день», но и солидные накопления для наследников.

Раки склонны к накоплению денег, при этом они не отказывают себе в удовольствии делать дорогие покупки для себя и членов своей семьи.

Из Раков получаются жесткие и проницательные руководители, великолепные стратеги. Они умны, обладают аналитическими способностями и хорошо развитой интуицией, прекрасно разбираются в людях, видят человека буквально насквозь. Они могут оказывать влияние на других людей, но при этом осторожны и рациональны. Их невозможно обмануть, но легко можно обидеть и вызвать недоверие.

Раки редко работают за идею или бывают фанатиками своей профессии, они воспринимают ее как средство для зарабатывания денег. Если профессия или должность перестают приносить ожидаемый доход, они легко ее меняют.

При этом Раки всегда стремятся добиться финансовой независимости. Наилучших результатов они достигают в творческих, мыслительных, креативных и стратегических профессиях.

Лев





Лев стремится к богатству не ради самого богатства, а ради возможностей и положения в обществе, которые дают деньги. Для Льва, который рождается с уверенностью, что он — центр Вселенной, а мир вращается вокруг него, крайне важно иметь эти возможности.

Льву необходимо, чтобы им все восхищались. Именно поэтому с ранней юности они задумываются над тем, как заработать много денег и окружить себя безграничными возможностями.

Львы трудолюбивы, умны, креативны, любые профессиональные задачи они воспринимают, как игру, в которой непременно должны выиграть и получить главный приз. Для них важно, чтобы после любого сделанного шага их банковский счет пополнялся на хорошую сумму.

Львы ценят возможности, которые им дают деньги. Они всегда стремятся хорошо одеваться, для них важно иметь хороший дом, дорогой автомобиль, обедать в лучших ресторанах.

Семейные Львы ощущают себя в роли добытчика и гордятся тем, что могут обеспечивать свою семью и ни в чем не отказывать домочадцам.

Лев может прекрасно проявить себя в роли руководителя большого предприятия, продюсера в шоу-бизнесе, дизайнера, нотариуса.

Козерог





Козероги — известные трудоголики и карьеристы. Они — фанаты своей профессии и часто работают не из-за денег. Деньги, по их мнению, это всего лишь приятный бонус в дополнение к тем профессиональным высотам, к которым они идут на протяжении всей жизни.

Козероги амбициозны и всегда стремятся быть лучшими в своей профессии. Профессию они выбирают по душе и настолько бывают ею увлечены, что могут работать без выходных и отпусков, уверенно идя к поставленным целям. Козероги всегда полны новых идей, стратегических планов, и даже во время отдыха их голова занята мыслями о работе. Нередко из-за работы у них не складывается личная жизнь — среди Козерогов больше всего холостяков и незамужних женщин.

Именно это трудолюбие помогает Козерогам зарабатывать большие деньги, но при этом они неприхотливы к условиям своей жизни и сравнительно мало тратят. Им часто безразлично, на каком автомобиле ездить и какой модели иметь телефон, главное, чтобы вещь выполняла свои основные функции. Поэтому заработанные деньги у них часто просто хранятся в банке.

Больше всего Козероги преуспевают в творческих профессиях, хотя нередко могут строить карьеру в бизнесе или занимать руководящие должности на крупных предприятиях.