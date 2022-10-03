. Priest Simulator планируют выпустить на Xbox One и Xbox Series X | S после релиза на PC

Вадим Карасев





На этой неделе, 6 октября, в Steam в раннем доступе выйдет игра Priest Simulator. Игра представляет собой псевдодокументальный экшен, который смешен с разными жанрами: симулятор, песочника, исследование и прочими. В самой игре Priest Simulator предстоит стать священником вампиром, который должен защищать город и стремиться к выполнению собственных целей.

Разработчики еще в момент анонса заявляли о планах выпустить Priest Simulator не только на PC, но и на приставках. Как сообщил портал trueachievements, создатели Priest Simulator все еще не отказываются от этой идеи. Разработчики перед запуском на PC рассказали следующее журналистам о версиях для Xbox: «Priest Simulator, скорее всего, будет выпущен на Xbox Series X | S и Xbox One позднее».

Ниже можно посмотреть трейлер Priest Simulator к запуску ранней версии в Steam.

Watch this video on YouTube