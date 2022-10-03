. Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить

Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить

Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить

Наступил один из самых неблагоприятных периодов для метеопатов. С первых чисел октября по Земле бьют мощные магнитные бури. Шторм не утихает, и критические пятибалльные удары продолжаются сегодня, 3 октября 2022 года. Когда они закончатся, сообщает gismeteo.ru.

Октябрь станет по-настоящему сложным месяцем для людей с метеозависимостью. Из-за усиленных геомагнитных колебаний может часто переставать работать техника, ухудшаться связь. Негативно повлияют они и на самочувствие большинства из нас.

Пятибалльные удары магнитного шторма переживают метеопаты 3 октября 2022 года


В третий день октября 2022 года метеорологическая погода не улучшилась. Магнитный шторм по-прежнему и с новыми силами накрывает планету. Сегодня удары будут достигать пятибалльного уровня. Обстановка следующая:

4-балльные геомагнитные колебания с 00:00 до 03:00;

5-балльные геомагнитные колебания с 03:00 до 09:00;

4-балльные геомагнитные колебания с 09:00 до 12:00;

3-балльные геомагнитные колебания с 12:00 до 00:00.

Как влияют магнитные бури на человеческий организм


В моменты солнечной активности ослабляется иммунная система человека. На этом фоне происходит обострение некоторых болезней, которые уже имеются. Может появится сонливость, апатия, смена настроения, беспричинные приступы раздражительности и немотивированной агрессии.

Может болеть и кружиться голова, имеет место одышка и тахикардия. Обезопасить себя от возможных последствий влияния происходящего поможет несколько правил. Следует регулярно измерять давление, если существует склонность к гипертонии. Желательно все время держать под рукой нужные лекарства и не забывать их принимать согласно рекомендациям лечащего врача.

Как подготовиться к магнитным бурям 3 октября 2022 года


Обычно в период геомагнитной активности человеческий организм ослаблен. Поэтому так важно экономить энергию. Для этой цели следует изменить рацион питания, отдавая предпочтение продуктам растительного происхождения. Не лишним будет замедлить жизненный ритм и заменить спортзал на пешие прогулки в парке.

Найти время для творчества: рисовать, вышивать и заняться оригами. Важно расслабляться и не перенапрягаться. В этом смысле выигрывают те, у кого есть хобби, которое помогает отвлечься от ежедневных проблем. Нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать, а так же начинать новые дела. Лучше как можно больше времени проводить вне дома и офиса, на свежем воздухе.

Если погода позволяет, то на работу и с работы пройтись пешком, а не подвергать себя стрессу добираясь на маршрутном транспорте. Не садиться за руль, поскольку концентрация внимания в дни магнитных бурь плохая. Позволить себе профессиональный массаж или просто принять ванну с ароматическими маслами.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

Последние новости

Названы льготы для мобилизованных россиян
Названы льготы для мобилизованных россиян
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить
Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче
Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России
Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться —
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
В России резко выросли продажи успокоительных
В России резко выросли продажи успокоительных
Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»
ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня
Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги
Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
Грант снова оставил Самонину в одиночестве
Грант снова оставил Самонину в одиночестве

Топ на сегодня

Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить,
Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9 октября 2022 года
Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9

Еще по теме

Магнитные бури в феврале 2022 года: как уберечь здоровье и силы
Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли он
Магнитные бури августа и самые сокрушительные удары 3, 17-19 числа
Золотая пора «под ударом»: сильные магнитные бури начнутся 22 сентября 2022 года