. Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить

Наступил один из самых неблагоприятных периодов для метеопатов. С первых чисел октября по Земле бьют мощные магнитные бури. Шторм не утихает, и критические пятибалльные удары продолжаются сегодня, 3 октября 2022 года. Когда они закончатся, сообщает gismeteo.ru.

Октябрь станет по-настоящему сложным месяцем для людей с метеозависимостью. Из-за усиленных геомагнитных колебаний может часто переставать работать техника, ухудшаться связь. Негативно повлияют они и на самочувствие большинства из нас.

Пятибалльные удары магнитного шторма переживают метеопаты 3 октября 2022 года





В третий день октября 2022 года метеорологическая погода не улучшилась. Магнитный шторм по-прежнему и с новыми силами накрывает планету. Сегодня удары будут достигать пятибалльного уровня. Обстановка следующая:

4-балльные геомагнитные колебания с 00:00 до 03:00;

5-балльные геомагнитные колебания с 03:00 до 09:00;

4-балльные геомагнитные колебания с 09:00 до 12:00;

3-балльные геомагнитные колебания с 12:00 до 00:00.

Как влияют магнитные бури на человеческий организм





В моменты солнечной активности ослабляется иммунная система человека. На этом фоне происходит обострение некоторых болезней, которые уже имеются. Может появится сонливость, апатия, смена настроения, беспричинные приступы раздражительности и немотивированной агрессии.

Может болеть и кружиться голова, имеет место одышка и тахикардия. Обезопасить себя от возможных последствий влияния происходящего поможет несколько правил. Следует регулярно измерять давление, если существует склонность к гипертонии. Желательно все время держать под рукой нужные лекарства и не забывать их принимать согласно рекомендациям лечащего врача.

Как подготовиться к магнитным бурям 3 октября 2022 года





Обычно в период геомагнитной активности человеческий организм ослаблен. Поэтому так важно экономить энергию. Для этой цели следует изменить рацион питания, отдавая предпочтение продуктам растительного происхождения. Не лишним будет замедлить жизненный ритм и заменить спортзал на пешие прогулки в парке.

Найти время для творчества: рисовать, вышивать и заняться оригами. Важно расслабляться и не перенапрягаться. В этом смысле выигрывают те, у кого есть хобби, которое помогает отвлечься от ежедневных проблем. Нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать, а так же начинать новые дела. Лучше как можно больше времени проводить вне дома и офиса, на свежем воздухе.

Если погода позволяет, то на работу и с работы пройтись пешком, а не подвергать себя стрессу добираясь на маршрутном транспорте. Не садиться за руль, поскольку концентрация внимания в дни магнитных бурь плохая. Позволить себе профессиональный массаж или просто принять ванну с ароматическими маслами.