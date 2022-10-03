. Путин поручил Минпросвещения проконтролировать завершение капремонта в школах
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Путин поручил Минпросвещения проконтролировать завершение капремонта в школах

Путин поручил Минпросвещения проконтролировать завершение капремонта в школах

Министерству просвещения вместе с органами исполнительной власти регионов необходимо обеспечить контроль за завершением капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, а также начало обучения в них. Об этом говорится в перечне поручений, утвержденных президентом и опубликованных на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручений назначены глава министерства Сергей Кравцов и руководители субъектов РФ. Они должны представить доклад по этому вопросу до 31 октября.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что до конца 2022 года в России по программе капремонта планируется капитально отремонтировать 3 тысячи школ. На 19 сентября в стране были введены в эксплуатацию 702 школы на 405 тысяч мест, а всего в этом году построена 101 школа.

 

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По материалам: pnp.ru

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