. Путин поручил Минпросвещения проконтролировать завершение капремонта в школах

Министерству просвещения вместе с органами исполнительной власти регионов необходимо обеспечить контроль за завершением капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, а также начало обучения в них. Об этом говорится в перечне поручений, утвержденных президентом и опубликованных на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручений назначены глава министерства Сергей Кравцов и руководители субъектов РФ. Они должны представить доклад по этому вопросу до 31 октября.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что до конца 2022 года в России по программе капремонта планируется капитально отремонтировать 3 тысячи школ. На 19 сентября в стране были введены в эксплуатацию 702 школы на 405 тысяч мест, а всего в этом году построена 101 школа.