. Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал громкое заявление о своих несовершеннолетних детях. Политик заявил, что его сыновья Ахмат, Эль и Адам отправятся в зону военной операции на Украине. Ни одному из юношей нет и 18 лет. 45-летний политик написал в соцсетях, что его несовершеннолетние сыновья поедут на передовую в зону спецоперации. По словам Кадырова, дети сами выразили такое желание. «Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Рамзан Ахматович.Наследники госдеятеля долгое время проходили военную подготовку — они занимались на базе «РУС», где учились обращаться с различным оружием. Как отметил Кадыров, он с малых лет учит сыновей защищать семью, народ, Отечество. Между делом глава Чечни обратился к тем, кто критикует его за позицию, а также не уважает российских бойцов. «Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» — подытожил политик.