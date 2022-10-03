. Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт
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Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт

Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт
Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал громкое заявление о своих несовершеннолетних детях. Политик заявил, что его сыновья Ахмат, Эль и Адам отправятся в зону военной операции на Украине. Ни одному из юношей нет и 18 лет. 45-летний политик написал в соцсетях, что его несовершеннолетние сыновья поедут на передовую в зону спецоперации. По словам Кадырова, дети сами выразили такое желание. «Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Рамзан Ахматович.
Наследники госдеятеля долгое время проходили военную подготовку — они занимались на базе «РУС», где учились обращаться с различным оружием. Как отметил Кадыров, он с малых лет учит сыновей защищать семью, народ, Отечество. Между делом глава Чечни обратился к тем, кто критикует его за позицию, а также не уважает российских бойцов. «Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» — подытожил политик.
# Шоу-бизнес Кадыров Рамзан
По материалам: z-aya

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