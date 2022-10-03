. Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги

Вадим Карасев

Во время фазы растущей Луны принято проводить обряды и ритуалы, направленные на привлечение благополучных перемен. В октябре 2022 года будет достаточно времени для того, чтобы привлечь в свою жизнь финансовое изобилие, любовь и удачу во всех начинаниях.

Рост Луны в октябре приходится на периоды с 1 по 8 и с 26 по 31 числа. В любой из этих дней эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести необходимые обряды, чтобы изменить жизнь к лучшему и привлечь счастье. Главным секретом успеха будет вера в собственные силы, а также умение слышать свой внутренний голос.

Обряд на растущую Луну для привлечения финансового изобилия

Во время роста Луны лучше всего приобретать кошельки и копилки, которые станут отличными магнитами для денег. В них обязательно кладут неразменную монетку, заговоренную заранее. Если ни кошелек, ни копилка не требуют обновления, то для привлечения богатства проводят простой обряд. Воду, взятую из открытого источника (ключевую или родниковую) ставят на подоконник с вечера и добавляют туда гость монет. Емкость накрывают руками и проговаривают:

«Как Луна растет, так и деньги мои множатся. Водой ключевой умываются, из недр земли ко мне тянутся».

С утра настоянной водой моют полы и окна, чтобы усилить финансовый поток и защититься от бедности. Вод можно использовать для мытья обуви и колес транспорта, чтобы богатство «прилипало» и не утекало сквозь пальцы.

Практика привлечения любви

В октябре 2022 года привлечь любовь поможет простая вышивка, которую наносят на кусочек ткани и носят с собой. Это могут быть вышитые красными шерстяными нитями сердечки, парные фигурки голубей или уточек-мандаринок, а также любые другие символы счастья и любви. Занимаясь рукоделием, приговаривают:

«Счастье свое себе создам, накрепко нитками пришью, да на узел завяжу. Судьба моя мимо не продет, в дом войдет. Как вышивка будет завершена, так и удача мне улыбнется, а Луна дорожку суженому укажет».

Вышивку можно оставить дома под подушкой или носить с собой, никому не показывая и не давая в руки.

Привлечение удачи на растущую Луну

В дни, когда Луна растет, становится проще привлечь в жизнь внимание капризной фортуны. Для этого не потребуется проводить сложных ритуалов — достаточно выбрать себе талисман и заговорить его. Для этих целей подойдет любая вещица, которая ассоциируется с чем-то позитивным или предмет, который присутствовал в момент триумфа. Его опускают в соль на несколько минут, чтобы очистить от негатива, а затем показывают растущему месяцу, приговаривая:

«Луна растет, мне сил придает, удачу привлекает, невзгоды м пути убирает. Я месяцу растущему поклонюсь, помощи попрошу, амулет свой заряжу».

После этого талисман зажимают в руке на пару минут, а затем убирают в укромное место. Вещичку стоит носить с собой, чтобы удача ходила по пятам и не испарялась в нужный момент.