. РПЦ и Захар Прилепин получили самые крупные гранты на помощь Донбассу

Вадим Карасев

Издание "Ведомости" сообщает, что Фонд президентских грантов подвел итоги спецконкурса, который был объявлен для поддержки социальных проектов в Донбассе и помощи "соотечественникам за рубежом".

Самый крупный грант в размере 49,8 млн рублей получила инициатива "комплексной медико-социальной помощи жителям Донбасса и Украины", предложенная центральной клинической больницей святителя Алексия митрополита Московского. Еще 27,4 млн рублей получил отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Московского патриархата на реализацию проекта "Церковная помощь беженцам".

Получили гранты и два проекта писателя и сопредседателя партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина. На "Гумконвой Захара Прилепина" было выделено 22,8 млн рублей, а на "Оплот Донбасса" — 14,9 млн рублей. Организации Прилепина занимаются приемом и размещением беженцев, отправкой гуманитарной помощи.

Всего 2 млрд рублей были выделены 493 некоммерческим организациям, как рассказал "Ведомостям" глава фонда Илья Чукалин. Среди получателей крупных грантов также упоминается "Всероссийский студенческий корпус спасателей" (27,7 млн рублей), который займется созданием Луганского республиканского центра для ликвидации стихийных бедствий и катастроф, и благотворительный фонд "Память поколений" (23,4 млн рублей), который будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий.

Надя Бесчетникова