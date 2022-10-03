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Samsung начал нанимать сотрудников в России

Samsung начал нанимать сотрудников в России«Ъ»: Samsung в России нанял сотрудников из Electrolux

Samsung в России нанял менеджеров по развитию бизнеса и по продажам в сфере крупной бытовой техники. Компания начала брать на работу специалистов из Electrolux, который ранее ушел из страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Шведский производитель бытовой техники Electrolux объявил о продаже российского подразделения местным топ-менеджерам в начале сентября. Что касается Samsung, то он решил прекратить поставки своей техники в Россию еще весной. Однако, по словам источника издания, «несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, Samsung по-прежнему не оставляет возможности вернуться в Россию, но окончательного решения пока нет».

Южнокорейская компания также продолжает увеличивать число вакансий в России. По данным HeadHunter, если в 2021 году на площадке было 78 вакансий от Samsung Electronics Rus Company и 60 от другого юрлица корпорации, то за девять месяцев этого года оба юрлица совокупно опубликовали 192 вакансии. «При затягивании конфликта на Украине Samsung может релоцировать сотрудников из России в страны СНГ или Корею»,— полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

В марте Samsung остановил поставки смартфонов и микрочипов в Россию. Причиной неофициально называли проблему с отправкой товаров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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