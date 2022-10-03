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Сергей Шнуров будет судиться с производителями конопли

Сергей Шнуров будет судиться с производителями конопли
Певец Сергей Шнуров в вязался в бизнес по продаже травки. Артист в последнее время выступает гораздо меньше, а вот в бизнес-проекты вкладывается все чаще. Не все инвестиции оказываются удачными. Какие-то предприятия закрываются. Известно, что 49-летний певец в 2021 году решил стать соучредителем компании, которая занимается производством технической конопли — его доля составляла 5%. Говорят, что лидера группировки «Ленинград» убедили в перспективности этого бизнеса, поэтому тот и решил вложить кругленькую сумму. Увы, за два прошедших года в мире произошло множество резонансных событий: пандемия коронавируса, энергетический и продовольственный кризис вследствие спецоперации. Все это повлияло на развитие конопляного бизнеса артиста. Вложения не окупились, и Шнуров ушел в глубокий минус.
Музыкант рассудил, что во всем виноваты его компаньоны, поэтому отправился в Хамовнический суд Москвы и подал иск на бывших коллег в размере 42 миллионов рублей, сообщает MK.RU. Отметим, что это не первый бизнес-проект Сергея Шнурова. Когда он был женат на Матильде, то помог ей открыть известный в Петербурге ресторан «Кококо», расположенный в самом центре города. Заведение имело большой успех, а после развода музыкант не стал забирать его себе и отписал экс-супруге. По такому же принципу он поступил с балетной школой «Айседора» — ее тоже организовала бывшая жена. Ранее музыкант признавался — больше всего денег ему приносят корпоративы и сольные выступления. За прошедший концерт на стадионе «Лужники» в сентябре 2022 года он заработал больше ста миллионов рублей, о чем рассказал журналистам. К слову, в 2020-м году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволило снять запрет на выращивание конопли и мака для промышленных, медицинских и ветеринарных целей. Прежде чем засеивать поля, семена необходимо внести в государственный реестр.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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