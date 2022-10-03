Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью
Сегодня, 19:05 Вадим Карасев
Издательство Electronic Arts планирует закрыть серверы не менее чем 7 игр этой осенью. На официальном сайте издательства обновилась информация об играх, серверы которых скоро будут закрыты. На данный момент планы выглядят следующим образом.
3 октября:
DiRT 4
DiRT Rally
22 октября:
Army of Two: The 40th Day
Army of Two: The Devil’s Cartel
9 ноября:
Command & Conquer: Red Alert 3
Command & Conquer 3: Tiberium Wars
Mercenaries 2
Серверы будут закрыты на всех платформах, где присутствуют указанные игры.
По материалам: newxboxone