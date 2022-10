. Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts планирует закрыть серверы не менее чем 7 игр этой осенью. На официальном сайте издательства обновилась информация об играх, серверы которых скоро будут закрыты. На данный момент планы выглядят следующим образом.

3 октября:

DiRT 4DiRT Rally

22 октября:

Army of Two: The 40th DayArmy of Two: The Devil’s Cartel

9 ноября:

Command & Conquer: Red Alert 3Command & Conquer 3: Tiberium WarsMercenaries 2

Серверы будут закрыты на всех платформах, где присутствуют указанные игры.