. Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью

Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью


Издательство Electronic Arts планирует закрыть серверы не менее чем 7 игр этой осенью. На официальном сайте издательства обновилась информация об играх, серверы которых скоро будут закрыты. На данный момент планы выглядят следующим образом.

3 октября:



DiRT 4



DiRT Rally

22 октября:



Army of Two: The 40th Day



Army of Two: The Devil’s Cartel

9 ноября:



Command & Conquer: Red Alert 3



Command & Conquer 3: Tiberium Wars



Mercenaries 2

Серверы будут закрыты на всех платформах, где присутствуют указанные игры.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Во Франции признали важность диалога с Россией
Во Франции признали важность диалога с Россией
Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью
Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью
Падение цен на российскую нефть ускорилось
Падение цен на российскую нефть ускорилось
Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time
Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time
Иван Ургант в слезах просил прощение перед украинцами, заявил муж Насти Каменских
Иван Ургант в слезах просил прощение перед украинцами, заявил муж
Максим Галкин с трудом зарабатывает на коммуналку своего замка
Максим Галкин с трудом зарабатывает на коммуналку своего замка
Сергей Шнуров будет судиться с производителями конопли
Сергей Шнуров будет судиться с производителями конопли
Дмитрий Дибров не говорит с детьми о сексе и отправил их в школу для мальчиков
Дмитрий Дибров не говорит с детьми о сексе и отправил их в школу для
Алла Пугачева решила полностью забыть прошлое
Алла Пугачева решила полностью забыть прошлое
Энди Макдауэлл и Ева Лонгория приняли участие в показе L'Oreal Paris
Энди Макдауэлл и Ева Лонгория приняли участие в показе L'Oreal Paris
«Устроил заплывчик»: участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев рассказал, как спасся в море
«Устроил заплывчик»: участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев
Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих (4 фото)
Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих (4 фото)

Топ на сегодня

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев
Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева

Еще по теме

Две игры серии Dirt покинут подписки EA Play и Game Pass Ultimate в октябре
Ubisoft закрывает серверы 8 игр, которые доступны на Xbox
2K закрывает игровые серверы NBA 2K20
Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты