. Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России

Вадим Карасев





Игроки с приставками Xbox One и Xbox Series X | S, а также пользователи Windows, могут обратить внимание на снижение скорости загрузки игр и обновлений на территории России в последнее время. Стало известно с чем связана подобная проблема. Компания Microsoft убрала свои серверы из крупнейшей российской точки обмена трафиком (MSK-IX), что может приводить к снижению скорости загрузки сервисов и контента, особенно в период пиковых нагрузок.

О том, что Microsoft убрала свои серверы с территории России сообщил генеральный директор MSK-IX Евгений Морозов на международной конференции администраторов и регистраторов национальных доменов. По словам Морозова, сервисы компаний, которые убрали свои серверы, все еще остаются доступными. Однако, теперь их трафик проходит через глобальных провайдеров, которые оказывают услуги через международные каналы связи.

Эксперты отмечают, что пользователи могут столкнуться не только со снижением скорости загрузок игр и обновлений на Xbox, но и «возможно, с незначительным ростом числа ошибок доступа».