. Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России

Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России

Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России


Игроки с приставками Xbox One и Xbox Series X | S, а также пользователи Windows, могут обратить внимание на снижение скорости загрузки игр и обновлений на территории России в последнее время. Стало известно с чем связана подобная проблема. Компания Microsoft убрала свои серверы из крупнейшей российской точки обмена трафиком (MSK-IX), что может приводить к снижению скорости загрузки сервисов и контента, особенно в период пиковых нагрузок.

О том, что Microsoft убрала свои серверы с территории России сообщил генеральный директор MSK-IX Евгений Морозов на международной конференции администраторов и регистраторов национальных доменов. По словам Морозова, сервисы компаний, которые убрали свои серверы, все еще остаются доступными. Однако, теперь их трафик проходит через глобальных провайдеров, которые оказывают услуги через международные каналы связи.

Эксперты отмечают, что пользователи могут столкнуться не только со снижением скорости загрузок игр и обновлений на Xbox, но и «возможно, с незначительным ростом числа ошибок доступа».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Названы льготы для мобилизованных россиян
Названы льготы для мобилизованных россиян
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче пережить
Прогноз магнитных бурь на 3 октября 2022 года поможет их легче
Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться — Microsoft убрала серверы из России
Скорость загрузки игр и обновлений на Xbox может снизиться —
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
В России резко выросли продажи успокоительных
В России резко выросли продажи успокоительных
Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»
ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня
Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги
Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
Грант снова оставил Самонину в одиночестве
Грант снова оставил Самонину в одиночестве

Топ на сегодня

Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить,
Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9 октября 2022 года
Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9

Еще по теме

Ubisoft закрывает серверы 8 игр, которые доступны на Xbox
Ускорение анимации загрузки коснется, в том числе, и Xbox One
Скорость загрузки Elden Ring на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним патчем
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости