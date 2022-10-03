. ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»

ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»

ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»

Родители рэпера развелись, когда ему было 12 лет. Мальчику было не просто пережить расставание близких людей. Долгое время он был обижен на папу за суровое воспитание.


Александр Степанов (настоящее имя — прим. «СтарХита») будучи уже взрослым переживал по поводу развода родителей. Хотя в то же время он был уверен, что у мамы и папы нет совместного будущего. Его отец был военным моряком — человек прямолинейный и самых строгих правил. «Отец был абсолютно офицером во всем», — рассказывал как-то о родственнике рэпер. Оглядываясь назад, артист благодарит папу за суровое воспитание.

«Непросто все было у нас. Родители развелись, когда мне было 12. С детства я знал, что они разведутся. Я был в этом абсолютно уверен. Воспитывали, как могли. Я не уверен, что они были готовы стать родителями. Они оба молодые, поэтому толком что делать не знали. У меня есть ряд интервью, где я рассказываю про общение с родителями. После каждого этого интервью мы с отцом, если уже не ссоримся, то созваниваемся. Я поэтому стараюсь не окунаться в эти воспоминания. Я понял с годами, что у нас совершенно разное восприятие тех лет. И если я говорю, что отец меня порол, то папа говорит, что никогда в жизни ремень в руки не брал. Поэтому все было хорошо, пусть будет так», — поделился 34-летний хита «Луи Луи» в эфире передачи «Однажды» на НТВ.

36-летняя жена исполнителя Ассоль Васильева поспособствовала нормализации его отношений с родителями. Дело в том, что отец был против увлечений St музыкой и мечтал, чтобы тот получил образование в МГИМО. Тогда юношеский максимализм дал о себе знать и Степанов отдалился от папы. Кроме того, Александр не был готов в раннем взрослению, ведь после развода родителей, он взял на себя роль главы семьи и заботился о матери.

Певец сейчас наслаждается отцовством. С Ассоль они воспитывают двухлетнюю малышку Эстель. Хип-хоп-исполнитель говорил, что многое переосмыслил с появлением ребенка.

«Ты своим примером должен показывать им, как правильно. Поэтому хочешь — не хочешь, нужно налаживать контакт со своими старшими», — делился артист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»
ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня
Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги
Растущая Луна в октябре 2022 года: практики на удачу, любовь и деньги
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
Грант снова оставил Самонину в одиночестве
Грант снова оставил Самонину в одиночестве
Российский певец пропал без вести после купания в Сочи
Российский певец пропал без вести после купания в Сочи
Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате
Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в
Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября
Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября
Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал лицо дочери
Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал
Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS
Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 30.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 30.09.2022

Топ на сегодня

Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он приготовил испытания: восточный гороскоп на 2023 год
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить,

Еще по теме

Сын Виторгана и Собчак начал понимать, что родители развелись
Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Борис Корчевников вспомнил, как отец умер на его руках
Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной: «Стеснялась своих родителей»