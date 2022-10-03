. ST об отношениях с отцом: «После интервью, где я говорю, что меня пороли, мы с ним ссоримся»

Родители рэпера развелись, когда ему было 12 лет. Мальчику было не просто пережить расставание близких людей. Долгое время он был обижен на папу за суровое воспитание.

Александр Степанов (настоящее имя — прим. «СтарХита») будучи уже взрослым переживал по поводу развода родителей. Хотя в то же время он был уверен, что у мамы и папы нет совместного будущего. Его отец был военным моряком — человек прямолинейный и самых строгих правил. «Отец был абсолютно офицером во всем», — рассказывал как-то о родственнике рэпер. Оглядываясь назад, артист благодарит папу за суровое воспитание.

«Непросто все было у нас. Родители развелись, когда мне было 12. С детства я знал, что они разведутся. Я был в этом абсолютно уверен. Воспитывали, как могли. Я не уверен, что они были готовы стать родителями. Они оба молодые, поэтому толком что делать не знали. У меня есть ряд интервью, где я рассказываю про общение с родителями. После каждого этого интервью мы с отцом, если уже не ссоримся, то созваниваемся. Я поэтому стараюсь не окунаться в эти воспоминания. Я понял с годами, что у нас совершенно разное восприятие тех лет. И если я говорю, что отец меня порол, то папа говорит, что никогда в жизни ремень в руки не брал. Поэтому все было хорошо, пусть будет так», — поделился 34-летний хита «Луи Луи» в эфире передачи «Однажды» на НТВ.

36-летняя жена исполнителя Ассоль Васильева поспособствовала нормализации его отношений с родителями. Дело в том, что отец был против увлечений St музыкой и мечтал, чтобы тот получил образование в МГИМО. Тогда юношеский максимализм дал о себе знать и Степанов отдалился от папы. Кроме того, Александр не был готов в раннем взрослению, ведь после развода родителей, он взял на себя роль главы семьи и заботился о матери.

Певец сейчас наслаждается отцовством. С Ассоль они воспитывают двухлетнюю малышку Эстель. Хип-хоп-исполнитель говорил, что многое переосмыслил с появлением ребенка.

«Ты своим примером должен показывать им, как правильно. Поэтому хочешь — не хочешь, нужно налаживать контакт со своими старшими», — делился артист.