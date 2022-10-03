. Стало известно о сложностях с перенаправлением российской стали на восток

Вадим Карасев

Минпромторг заявил о сложностях с перенаправлением российской стали из Европы на восток

Стало известно, что с перенаправлением российской стали на восток возникли сложности. Как отметили в Минпромторге, они объясняются вводом новых мощностей в Азии и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ о стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года.

Мировые мощности по выплавке стали в 2021 году выросли на 1,3 процента, до 2,49 миллиарда тонн, а основной прирост пришелся как раз на страны Азии и Ближнего Востока. В целом, избыток мировых мощностей по производству стали будет одним из сдерживающих факторов для развития российской металлургии, признают в министерстве.

В конце сентября стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME), которая является ведущей мировой товарной биржей, задумалась о возможном запрете новых поставок российских металлов на свои склады. Как указывало агентство Bloomberg, любой шаг LME по блокированию поставок из России может иметь серьезные последствия для мировых рынков металлов, поскольку Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди.

При этом сам факт обсуждения возможности подобного запрета еще не значит, что биржа приняла какое-либо решение по этому поводу. Однако информация спровоцировала резкий рост цен на металлы. Днем в четверг стоимость алюминия достигала 2270 долларов за тонну, а никеля — 22 910 долларов.