. "Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска российского ядерного беспилотника "Посейдон"

Вадим Карасев

Разведка Североатлантического альянса предупредила командование НАТО о вероятных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон", сообщает итальянская газета Repubblica.

В отчете спцеслужб указано перемещение многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в водах Карского моря, где, предположительно, могут произойти пуски ядерного беспилотника.

"Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес".

Авторы подчеркивают, что находящиеся на вооружении Соединенных Штатов спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, не могут наблюдать происходящее в морских глубинах, а "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч.

"Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", - констатируют авторы.

"Посейдоны" способны доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая 500-метровые радиоактивные цунами. О разработке этой беспилотной системы президент России Владимир Путин впервые сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей". Он был переработан в проект 09852 специально для системы "Посейдон". Подлодка впервые была спущена на воду в 2019 году. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск". При строительстве подводного корабля применялись передовые достижения науки и новейшие технологии строительства не без использования существующего технического задела. Однако полные характеристики этой субмарины засекречены. "Белгород" был передан ВМФ РФ в июле нынешнего года.