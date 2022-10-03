. Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате
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Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

Жителю Москвы, студенту-очнику Руслану Юсупову аннулировали повестку в рамках частичной мобилизации после того, как в военкомате проверили его данные, сообщает агентство городских новостей "Москва".

"После того, как объявили частичную мобилизацию, 22 сентября мне уже пришла повестка. Я обратился в военкомат, объяснил ситуацию, что я учусь - студент очного отделения, и у меня есть отсрочка. По данному вопросу со мной оперативно разобрались и решили все в мою пользу. Все было очень быстро и хорошо. Вчера утром ко мне приходили сотрудники управы, извинились", - рассказал студент.

Столичный военкомат вместе с городской администрацией в короткие сроки провел полноценную масштабную работу по актуализации баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве повесток.


377 повесток, некорректно выписанных работникам 20 столичных предприятий, были отозваны после уточнения. Специалисты прежде всего проверили мобилизационные повестки, которые были направлены на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения города.

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По материалам: uposters.ru

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