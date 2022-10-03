Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате
Жителю Москвы, студенту-очнику Руслану Юсупову аннулировали повестку в рамках частичной мобилизации после того, как в военкомате проверили его данные, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Столичный военкомат вместе с городской администрацией в короткие сроки провел полноценную масштабную работу по актуализации баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве повесток.
377 повесток, некорректно выписанных работникам 20 столичных предприятий, были отозваны после уточнения. Специалисты прежде всего проверили мобилизационные повестки, которые были направлены на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения города.