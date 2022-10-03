. Суд признал законным включение Юрия Дудя в реестр иноагентов

Вадим Карасев

Мосгорсуд признал законным включение Минюстом блогера Юрия Дудя в реестр иноагентов

Мосгорсуд признал законным отказ в иске журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) к Минюсту, в котором он оспаривал включение его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказано», — сообщили агентству в суде.

Сообщалось, что в июле Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста и признал законным включение его в список иноагентов. Блогер просил признать незаконным бездействие Минюста, выраженное, по его мнению, в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр. Также он настаивал на исключении из списка.

О внесении Минюстом Дудя в список СМИ-иноагентов стало известно 15 апреля.