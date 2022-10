. The Entropy Centre «в духе Portal» выходит на Xbox в ноябре, представили новый геймплей

Вадим Карасев





Авторы игры The Entropy Centre объявили дату релиза на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Проект выходит 3 ноября 2022 года. С объявлением даты релиза The Entropy Centre разработчики представили новый трейлер.

Watch this video on YouTube

Сама игра The Entropy Centre представляет собой головоломку от первого лица, которую многие сравнивают с легендарной Portal. Главной героиней игры выступает Ария — девушка, которая оказывается в недрах космической станции — Центра энтропии — на околоземной орбите. С помощью ASTRA — говорящего пистолета, способного перемещать объекты назад во времени, — Ария может восстанавливать разрушенные мосты, пути и преодолевать сложные головоломки.

Ниже можно видеть 10 минут полноценного геймплея The Entropy Centre.

Watch this video on YouTube