. The Entropy Centre «в духе Portal» выходит на Xbox в ноябре, представили новый геймплей
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The Entropy Centre «в духе Portal» выходит на Xbox в ноябре, представили новый геймплей

The Entropy Centre «в духе Portal» выходит на Xbox в ноябре, представили новый геймплей


Авторы игры The Entropy Centre объявили дату релиза на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Проект выходит 3 ноября 2022 года. С объявлением даты релиза The Entropy Centre разработчики представили новый трейлер.


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Сама игра The Entropy Centre представляет собой головоломку от первого лица, которую многие сравнивают с легендарной Portal. Главной героиней игры выступает Ария — девушка, которая оказывается в недрах космической станции — Центра энтропии — на околоземной орбите. С помощью ASTRA — говорящего пистолета, способного перемещать объекты назад во времени, — Ария может восстанавливать разрушенные мосты, пути и преодолевать сложные головоломки.

Ниже можно видеть 10 минут полноценного геймплея The Entropy Centre.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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