. The Legend of Tian Ding выйдет в Game Pass в день релиза — в конце октября
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The Legend of Tian Ding выйдет в Game Pass в день релиза — в конце октября

The Legend of Tian Ding выйдет в Game Pass в день релиза — в конце октября


Разработчики игры The Legend of Tian Ding несколько дней назад анонсировали выход проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Неплохо встреченная на PC и Nintendo Switch игра доберется до новых платформ 31 октября.

Как стало известно, сразу после релиза The Legend of Tian Ding будет доступна в подписке Game Pass — 31 октября. Таким образом, The Legend of Tian Ding присоединится к обширному списку других проектов, которые пополнят подписку Game Pass в октябре.

Разработчики обещают в The Legend of Tian Ding на консолях обновленный режим Boss Rush, поддержку 120 FPS и различные другие улучшения. Геймплей The Legend of Tian Ding можно посмотреть в видео ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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