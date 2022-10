. The Legend of Tian Ding выйдет в Game Pass в день релиза — в конце октября

Вадим Карасев





Разработчики игры The Legend of Tian Ding несколько дней назад анонсировали выход проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Неплохо встреченная на PC и Nintendo Switch игра доберется до новых платформ 31 октября.

Как стало известно, сразу после релиза The Legend of Tian Ding будет доступна в подписке Game Pass — 31 октября. Таким образом, The Legend of Tian Ding присоединится к обширному списку других проектов, которые пополнят подписку Game Pass в октябре.

Разработчики обещают в The Legend of Tian Ding на консолях обновленный режим Boss Rush, поддержку 120 FPS и различные другие улучшения. Геймплей The Legend of Tian Ding можно посмотреть в видео ниже.

