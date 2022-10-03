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Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом

Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с ПотапомТелеведущий Иван Ургант заявил, что «не рыдал в трубку» во время разговора с Потапом

Телеведущий Иван Ургант опроверг слова украинского музыканта Потапа о подробностях их телефонного разговора, который состоялся после начала спецоперации России на Украине. Его слова передает «Газета.ру».

По словам телеведущего, он не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, так как они касаются «только двух людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают». «Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил», — сказал он.

Ранее Иван Ургант опроверг информацию о том, что его выгнали из театра за нежелание вставать под гимн России. Слухи об инциденте, якобы произошедшем в Театре имени Вахтангова, распространялись в Telegram. По словам Урганта, в действительности он не ходил в Театр имени Вахтангова и весь день был дома.

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По материалам: lenta.ru

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