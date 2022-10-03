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«Устроил заплывчик»: участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев рассказал, как спасся в море

«Устроил заплывчик»: участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев рассказал, как спасся в море

Странная история Константина Легостаева, который пропал в море в Сочи, обрастает все новыми подробностями. Музыкант сначала исчез, а потом неожиданно нашелся утром. Он рассказал, что с ним случилось в эти часы.


Изначально СМИ сообщили, что 46-летний Константин Легостаев оставил вещи на берегу и пошел купаться в море. Через пять часов, когда он не вернулся к друзьям, они забили тревогу. Музыканта искали по всей береговой линии с привлечением специалистов. Некоторые даже успели «похоронить» его в курортной зоне. Но не тут-то было.

«Устроил заплывчик. Я пошел купаться, но слишком далеко ушел в море. Резко начался дождь, он перешел в ливень. И потом уже все, я держался на воде как мог, чтобы не захлебнуться на волнах», — говорит Легостаев.

По словам выпускника «Фабрики звезд» плавать он отправился без лодки, хотя в городе объявили штормовое предупреждение. Ветер достигал 15-20 секунд, а на море были сильные волны. Как он выжил — никто не понимает. Либо эта история сильно преувеличена.

«В итоге я выплыл утром и заблудился. Меня нашли какие-то люди и вызвали скорую. Проблем со здоровьем вроде бы нет. Просто кашляю. Я очень спать хочу, поймите. Ночевал в море», — объясняет певец.

Он также отметил, что отвечал на вопросы полиции в плавках, а то, что эта история получила такую широкую огласку, не совсем рад. «Я за маму волновался, она испугалась», — делится музыкант.

Версию артиста подтвердила и его подруга Таша, которая снимала видео на камеру. «Действительно. Начался шторм, и Костя заблудился. Сами выясняем подробности», — рассказала она журналистам.

Напомним, Легостаев наиболее известен как один из участников пятого сезона шоу «Фабрика звезд», где главным продюсером была Алла Пугачева. Певец исполнил хит «Под одним одеялом». Позже он писал композиции для коллектива «Дискомафия», а также стал автором саундтрека к голливудскому блокбастеру Тимура Бекмамбетова «Особо опасен».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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