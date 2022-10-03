. В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
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В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги


Невзирая на то, что криптовалюта пока не стоит в одном ряду с обычными деньгами, ее популярность среди пользователей сети очень высока. Вопросы вывода электронных денег в фиат и наоборот сегодня крайне актуальны.

Для совершения транзакций юзеры используют различные методы. В сети существует несколько видов веб-площадок, позволяющих быстро проводить подобные операции. В частности для обмена сбербанка на bitcoin можно использовать сайт-обменник, биржу, p2p, Telegram-бота и т.д. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Разберем их подробнее.

Обменные сетевые пункты

Пользователи, имеющие мало опыта в таких транзакциях чаще выбирают именно этот метод. Дело в том, что интерфейс данных площадок очень прост, разобраться в нем не составит особого труда даже новичку. Регистрация и верификация на таком сайте не нужна.

Сегодня большой популярностью пользуются сетевые обменники, хотя сначала такие организации работали в офлайн-режиме. В столице, например, было несколько офисов обменных пунктов.

К основным достоинствам такого сервиса можно отнести:

  • Возможность выбора самого подходящего курса;
  • Быстрый и несложный процесс обмена;
  • Невысокий комиссионный сбор.

Самое главное – выбрать площадку, работающую самостоятельно. Если сетевой обменник является лишь посредником между клиентом и криптовалютной биржей, то его комиссионный сбор будет завышен.

Этот метод отлично подходит для пользователей, не желающих погружаться в особенности криптовалютного рынка.

Как работают P2P-биржи

Основная функция таких площадок – размещение объявлений пользователей о покупке или продаже крипты. Юзеры этих ресурсов самостоятельно устанавливают курс и договариваются о совершении сделки между собой.

Основной плюс таких площадок – работа без участия третьих лиц. За свои услуги биржа также берет с участников сделки комиссию.

Обмен по договоренности

Этот способ может быть актуален только в том случае, когда есть полная уверенность в партнере. Лучше, если это будет хороший знакомый или друг. В противном случае есть риск нарваться на мошенника, который попросту присвоит себе денежные средства.

В этом случае обмен происходит по договоренности: один участник отдает коины, переводя их на кошелек партнера, другой отдает деньги наличкой или также переводит электронным способом. Этот метод позволит избежать выплат комиссионных сборов.

# Бизнес

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