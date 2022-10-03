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В Госдуме отреагировали на идею Кадырова отправить сыновей в зону СВО

В Госдуме отреагировали на идею Кадырова отправить сыновей в зону СВОЗаварзин не поддержал идею Кадырова отправить трех несовершеннолетних сыновей в зону СВО

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин не поддержал идею главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова отправить трех несовершеннолетних сыновей для выполнения задач в зону проведения спецоперации на Украине. Его реакцию на ситуацию опубликовало издание «Подъем».

Он отметил, что уроженцы Чечни хорошо служат, однако дети не подлежат призыву.

«Закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служили, имеют военно-учетную специальность. Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы — боевые ребята, хорошо служат, это однозначно, я многих знаю», — сказал Заварзин.

По мнению депутата, сейчас необходимо эффективно подготовить резервистов и устранить ошибки военкоматов.

Накануне глава Чечни сообщил о скорой отправке своих несовершеннолетних сыновей в зону СВО.

Сыновьям главы Кадырова Ахмату, Эли и Адаму по 16,15 и 14 лет соответственно. По словам чеченского главы, их военная подготовка началась с раннего возраста — мальчики учились обращению с оружием и теоретическим основам военного дела.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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