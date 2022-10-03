. В новом трейлере A Plague Tale: Requiem представили компаньонов главных героев

Вадим Карасев





Около 2 недель остается до релиза A Plague Tale: Requiem — одной из ожидаемых игр этого октября. Если верить появившимся превью, игра будет гораздо более масштабной и качественной, чем первая часть, и она тоже сможет подарить игрокам запоминающуюся историю.

Как и в первой игре серии A Plague Tale, главным героям будут помогать друзья. Разработчики в новом трейлере, который можно видеть ниже, представили двух таких компаньонов: Лукаса и Софи. Игроки, которые проходили A Plague Tale: Innocence, могут помнить Лукаса — он был одним из друзей главных героев и помогал им практически с первых глав истории. Софи же станет новым компаньоном Амиции и Гуго.

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Напомним, релиз A Plague Tale: Requiem состоится 18 октября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра попадет в Game Pass.