. В России высказались за два официальных языка в Запорожье и Херсоне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России высказались за два официальных языка в Запорожье и Херсоне

В России высказались за два официальных языка в Запорожье и Херсоне

В России высказались за два официальных языка в Запорожье и ХерсонеДепутат Чепа: правильно установить два официальных языка в Запорожье и Херсоне

И русский, и украинский должны присутствовать в Запорожской и Херсонской областях в качестве государственных языков, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Вспомните, как было в Крыму, когда пытались отменить русский язык, и единственным языком сделать украинский. Когда 96-97 процентов населения говорило на русском языке, и украинский язык был абсолютно нечистый. И даже крымские татары говорили на своем татарском языке только между собой, а так все говорили на рынках, в автобусах, везде на русском языке», — высказался депутат.

В Крыму было принято правильное решение сделать русский и украинский языки равнозначными, а крымско-татарский — третьим государственным языком, отметил Чепа, так как ни в коем случае нельзя позволять национальным меньшинствам, в том числе крымским татарам, забывать свой родной язык.

«То же самое и сейчас в Запорожской и Херсонской областях. Там, наверное, больше людей говорили на украинском языке, чем в Донецке и Луганске. Но абсолютно правильно сделать два государственных языка: русский и украинский. Устанавливать, какой из них важнее, я считаю, необязательно. Два государственных языка, и все. И школы должны быть с преподаванием украинского языка, я считаю», — поделился депутат.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский язык в Запорожской области останется официальным. «Это решение будет еще приниматься, но, наверное, мы пойдем по пути Крыма, официальным языком (украинский — прим. «Ленты.ру») останется, никто запрещать его не будет», — сказал он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на приставках Xbox, после успешного старта на PC
Хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на приставках Xbox,
Валерий Меладзе и Иван Ургант зажгли на закрытом концерте в Ташкенте
Валерий Меладзе и Иван Ургант зажгли на закрытом концерте в Ташкенте
В России высказались за два официальных языка в Запорожье и Херсоне
В России высказались за два официальных языка в Запорожье и Херсоне
The Entropy Centre «в духе Portal» выходит на Xbox в ноябре, представили новый геймплей
The Entropy Centre «в духе Portal» выходит на Xbox в ноябре,
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
"Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска российского ядерного беспилотника "Посейдон"
"Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска
Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов
Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов
Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года
Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
Samsung начал нанимать сотрудников в России
Samsung начал нанимать сотрудников в России
Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми
Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми

Топ на сегодня

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к
Немцы решили позлить Китай
Немцы решили позлить Китай
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам зодиака достижение неплохих результатов
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт

Еще по теме

Мэр Риги был оштрафован за русский язык
Украинцы предпочли русский язык мове в интернете
В Армении русский язык получил статус иностранного
Зеленский высказался об использовании русского языка в Донбассе