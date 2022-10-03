. В России высказались за два официальных языка в Запорожье и Херсоне

Вадим Карасев

Депутат Чепа: правильно установить два официальных языка в Запорожье и Херсоне

И русский, и украинский должны присутствовать в Запорожской и Херсонской областях в качестве государственных языков, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Вспомните, как было в Крыму, когда пытались отменить русский язык, и единственным языком сделать украинский. Когда 96-97 процентов населения говорило на русском языке, и украинский язык был абсолютно нечистый. И даже крымские татары говорили на своем татарском языке только между собой, а так все говорили на рынках, в автобусах, везде на русском языке», — высказался депутат.

В Крыму было принято правильное решение сделать русский и украинский языки равнозначными, а крымско-татарский — третьим государственным языком, отметил Чепа, так как ни в коем случае нельзя позволять национальным меньшинствам, в том числе крымским татарам, забывать свой родной язык.

«То же самое и сейчас в Запорожской и Херсонской областях. Там, наверное, больше людей говорили на украинском языке, чем в Донецке и Луганске. Но абсолютно правильно сделать два государственных языка: русский и украинский. Устанавливать, какой из них важнее, я считаю, необязательно. Два государственных языка, и все. И школы должны быть с преподаванием украинского языка, я считаю», — поделился депутат.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский язык в Запорожской области останется официальным. «Это решение будет еще приниматься, но, наверное, мы пойдем по пути Крыма, официальным языком (украинский — прим. «Ленты.ру») останется, никто запрещать его не будет», — сказал он.

