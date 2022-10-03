. В СПЧ ООН 11 стран осудили русофобию

Одиннадцать стран выступили с совместным заявлением об осуждении дискриминации русских и русскоязычных жителей на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

В заявлении выражается «обеспокоенность беспрецедентным масштабом и глубиной дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей». С конца февраля русские «систематически дискриминируются на этнической и языковой основе», отмечается в документе. В качестве примера отмечается захват российской собственности за границей, запрет на участие россиян в спортивных и культурных мероприятиях, лишение работы этнических русских.

Заявление поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.