. В США допустили распад НАТО из-за стремления к войне с Россией

Вадим Карасев

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустили распад НАТО из-за стремления к войне с Россией

Полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор спрогнозировал, что произойдет с НАТО, если альянс сохранит антироссийский курс. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Макгрегор подчеркнул, что большинство членов НАТО не поддерживают открытую вооруженную конфронтацию с Россией. При этом он допустил распад альянса из-за стремления к войне с Москвой.

«Я думаю, что он [президент России Владимир Путин] собирается урегулировать конфликт Украине на приемлемых для России условиях, которые нам [членам НАТО] могут не понравиться. Но, помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», — подчеркнул экс-советник Пентагона.

Ранее Макгрегор назвал виновников утечек на «Северных потоках». По его мнению, атаку могли совершить США или Великобритания.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» сообщили 27 сентября, первыми об этом заявили власти Дании. Позднее об утечке информировали власти Швеции.