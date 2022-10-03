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В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО

В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТОNYT: НАТО не примет Украину в свой состав до завершения спецоперации

НАТО не позволит Украине вступить в альянс раньше, чем закончится российская спецоперация на ее территории, пишет газета New York Times (NYT).

В материале назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО и отмечается, что в случае ее присоединения к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.

«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — предположили обозреватели Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

Журналисты также привели мнения экспертов, которые называют вступление Украины в НАТО в лучшем случае недостижимым. Они допускают, что эта процедура займет месяцы или годы. При этом Киев должен выполнять требования Североатлантического альянса.

«Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное», — отметила газета.

Издание напомнило, что в прошлом Франция и Германия выступали против присутствия Киева в блоке. Такую же позицию разделял американский президент Джо Байден.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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