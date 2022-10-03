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В Турции допустили ускорение поставок каспийского газа в Европу

В Турции допустили ускорение поставок каспийского газа в ЕвропуYeni Şafak: транспортировка каспийского газа в Европу ускорится из-за энергокризиса

Колумнист Эрдал Танас Карагель допустил, что транспортировка каспийского газа на европейские рынки ускорится при углубление энергокризиса. Об этом он написал в материале для Yeni Şafak.

«Если газовый кризис между Россией и Европой углубится, то есть если потребность европейских стран в "Южном газовом коридоре" возрастет, транспортировка газовых ресурсов Каспийского моря на европейские рынки может ускориться. Очевидно, что "Южный газовый коридор" имеет жизненно важное значение для всех европейских стран в этот период, особенно потому, что он является альтернативой. Возрастающая роль этого коридора в обеспечении безопасности энергоснабжения также усилит стремление Турции стать энергетическим центром в регионе», — подчеркнул аналитик.

Ранее в Турции назвали альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы. Ей станет Трансанатолийский газопровод (TNAP), который проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе и является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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