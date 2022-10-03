. Валерий Меладзе и Иван Ургант зажгли на закрытом концерте в Ташкенте
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Валерий Меладзе и Иван Ургант зажгли на закрытом концерте в Ташкенте

Валерий Меладзе и Иван Ургант зажгли на закрытом концерте в Ташкенте

Информация о гастролях Валерия Меладзе в открытом доступе — октябрь певец посвятит Узбекистану, в ноябре выступит в Азербайджане и Грузии, в декабре даст концерт в Германии. В минувшие выходные артист веселил публику на частном мероприятии, и как же удивились поклонники, увидев там Ивана Урганта.


Дни Валерия Меладзе расписаны буквально по минутам — не успел музыкант вернуться из Казахстана, как сразу улетел в Узбекистан. 1 и 2 октября певец выступил в Ташкенте, где компанию ему составил Иван Ургант. Шоумен стал ведущим мероприятия.

К слову, вечеринка прошла в закрытом доступе, не все желающие смогли послушать знаменитые хиты Меладзе. Самый дешевый билет стоил 1367 рублей, самый дорогой — 10041 рубль.

А ведь еще недавно Валерий намеревался уйти из шоу-бизнеса и заняться очисткой воды. «Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель, она вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хоть для меня и перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — делился планами он.

Публика давно поняла, что жить без творчества Меладзе не может. А что касается Ивана Урганта, то он ушел из соцсетей и максимально закрылся в себе. После «заморозки» шоу «Вечерний Ургант» артист ведет корпоративы, о которых, конечно же, не рассказывает.

В начале марта Иван с женой и детьми улетел в Израиль. Говорили, что шоумен больше не вернется в Россию, однако домыслы не подтвердились. Ургант приехал в родную страну и как ни в чем не бывало работает.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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